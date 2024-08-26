«Автобусы стоят на улицах, а водители справляют нужду в парке». Депутат пожаловался на туристические автобусы в Петергофе

Депутат петербургского парламента Михаил Барышников пожаловался на туристические автобусы, водители которых пытаются сэкономить на парковке в Петергофе. В комитете по туризму посчитали это ответственностью туроператоров.



В ходе нулевых чтений бюджета в петербургском парламенте 26 августа депутат Михаил Барышников попросил комитет по туризму решить вопрос с парковкой туристических автобусов.



«Невозможно жить в Петродворцовом районе. Автобусы стоят на улицах города, а не на платной парковке, которую построили за 200 млн рублей», — заявил он. Депутат добавил, что водители справляют нужду в парке, не выключают двигатели, из-за чего район становится загазованным.



В ответ на это врио главы комитета Нана Гвичия заявила, что это ответственность туроператоров, которые заключают договоры с транспортными компаниями. «Это не наша зона контроля, хотя письменно мы их уведомляем», — добавила она.



На оборудованной парковке больше 300 мест, она оборудована туалетом. Стоимость стоянки — 150 рублей в час.

