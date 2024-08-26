Депутат петербургского парламента Михаил Барышников пожаловался на туристические автобусы, водители которых пытаются сэкономить на парковке в Петергофе. В комитете по туризму посчитали это ответственностью туроператоров.
В ходе нулевых чтений бюджета в петербургском парламенте
«Невозможно жить в Петродворцовом районе. Автобусы стоят на улицах города, а не на платной парковке, которую построили за
В ответ на это врио главы комитета Нана Гвичия заявила, что это ответственность туроператоров, которые заключают договоры с транспортными компаниями. «Это не наша зона контроля, хотя письменно мы их уведомляем», — добавила она.
На оборудованной парковке больше 300 мест, она оборудована туалетом. Стоимость стоянки —
«Автобусы стоят на улицах, а водители справляют нужду в парке». Депутат пожаловался на туристические автобусы в Петергофе
Депутат петербургского парламента Михаил Барышников пожаловался на туристические автобусы, водители которых пытаются сэкономить на парковке в Петергофе. В комитете по туризму посчитали это ответственностью туроператоров.
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