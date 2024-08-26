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    На петербургскую промышленность в 2025 году запросили дополнительно порядка 10 млрд. Рабочим хотят помогать с ипотекой и арендой

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    Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик рассказал о потребностях отрасли в 2025 году. Ей нужны средства на поддержку экспорта, инженерку и жилье для рабочих.

    Программы развития промышленности и предпринимательства обсуждали на нулевых чтениях городского бюджета 26 августа. В базовом варианте проекта бюджета комитету прописали 4,2 млрд, доппотребность — 10,29 млрд (в бюджете 2024 года было 11,33 млрд). Основная часть доппотребности (9,31 млрд) относится именно к промышленности.

    В частности, Соловейчик попросил продлить на 2025 год субсидирование части затрат, которые предприятия несут на аренду жилья для привлеченных работников. Максимальный размер субсидии — 10 тысяч, всего требуется 240 млн рублей.

    Еще 60 млн рублей необходимы на новую программу для предприятий ОПК, которые возьмут на себя часть ипотечных процентов по кредитам работников. В месяц — максимум 10 тысяч на работника, охватить предполагается 10 заводов и 500 человек.

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    Кроме того, комитет запросил 8 млрд в качестве допсубсидии Фонду развития промышленности, 150 млн на субсидирование промышленной ипотеки, по 100 млн — на субсидирование техприсоединения предприятий и внедрения роботизированных систем, 200 млн — на очистные сооружения, более 300 млн — на поддержку экспорта.

    В отношении малого бизнеса Соловейчик запросил 200 млн рублей в качестве субсидий на уплату лизинговых платежей, 20 млн — на переподготовку кадров. 182 млн дополнительно нужно на Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 156 млн — на Центр развития и поддержки предпринимательства. Упомянул чиновник и фестивальные мероприятия — в частности, фестиваль корюшки.

    Нулевые чтения проекта бюджета города на 2025–2027 годы идут вторую неделю. «Фонтанка» подробно писала о базовом варианте документа и о том, на что финансовый блок готов направлять средства.

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