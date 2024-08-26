На петербургскую промышленность в 2025 году запросили дополнительно порядка 10 млрд. Рабочим хотят помогать с ипотекой и арендой

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик рассказал о потребностях отрасли в 2025 году. Ей нужны средства на поддержку экспорта, инженерку и жилье для рабочих.



Программы развития промышленности и предпринимательства обсуждали на нулевых чтениях городского бюджета 26 августа. В базовом варианте проекта бюджета комитету прописали 4,2 млрд, доппотребность — 10,29 млрд (в бюджете 2024 года было 11,33 млрд). Основная часть доппотребности (9,31 млрд) относится именно к промышленности.