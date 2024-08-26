Петербуржцев проведут по Ямской слободе

В 1713 году Петр I велел губернаторам выбрать в своих местах самых порядочных и трудолюбивых ямщиков и выделить им землю, где те могли организовать свои постройки. Главным «населением» на тех выделенных участках-слободах были лошади: до десятка тысяч доходило. Вообще, изначально в городе было несколько ямских слобод — точнее, они располагались за пределами тогдашнего Петербурга: расширялся город, отодвигались окраины, перемещались и ямские слободы. «От Обводного канала вплоть до Невского проспекта по обе стороны Лиговки тянутся красные вывески извозчичьих резиденций: гостиницы, трактиры, чайные, закусочные, питейные дома, портерные лавки, ренсковые погреба, — писал в конце XIX века журналист Николай Животов. — Ничего более зловонного, грязного, тесного, смрадного, убогого нельзя себе и представить». Есть мнение, что выражение «пить горькую» вышло из мира ямщиков: труд их был очень тяжел — всесезонный, иногда круглосуточный — так что могли в отдых расслабиться так, что по берегам Обводного и лежали мертвецки пьяными.

