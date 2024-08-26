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    Петербуржцев проведут по Ямской слободе

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    Мысленно окунемся в атмосферу Лиговки начала XVIII столетия. Многие дома того времени сгорели при пожарах, но сохранилось то, что до сих пор напоминает нам о Ямской слободе. Идем 29 августа. 12+

    Фото: lermontovka-spb.ru
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    В 1713 году Петр I велел губернаторам выбрать в своих местах самых порядочных и трудолюбивых ямщиков и выделить им землю, где те могли организовать свои постройки. Главным «населением» на тех выделенных участках-слободах были лошади: до десятка тысяч доходило. Вообще, изначально в городе было несколько ямских слобод — точнее, они располагались за пределами тогдашнего Петербурга: расширялся город, отодвигались окраины, перемещались и ямские слободы. «От Обводного канала вплоть до Невского проспекта по обе стороны Лиговки тянутся красные вывески извозчичьих резиденций: гостиницы, трактиры, чайные, закусочные, питейные дома, портерные лавки, ренсковые погреба, — писал в конце XIX века журналист Николай Животов. — Ничего более зловонного, грязного, тесного, смрадного, убогого нельзя себе и представить». Есть мнение, что выражение «пить горькую» вышло из мира ямщиков: труд их был очень тяжел — всесезонный, иногда круглосуточный — так что могли в отдых расслабиться так, что по берегам Обводного и лежали мертвецки пьяными.

    Какие приметы еще остались от тех времен, узнаем на пешеходной экскурсии «История Ямской слободы: от петровских времен до наших дней». Встречаемся у библиотеки «Лиговская» (Лиговский, 99), начало в 18:00. Подробности на странице библиотеки во «ВКонтакте».

    Александра Шеромова

    Фото: lermontovka-spb.ru

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