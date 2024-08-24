Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Ушел из жизни журналист, литератор, физик, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко. Об этом сообщила ТАСС 24 августа дочь журналиста Мария Бялко.



По ее словам, Александр Андреевич скончался накануне вечером. Ему был 71 год. Прощание состоится во вторник, 27 августа. Место похорон пока неизвестно.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. По образованию физик-ядерщик, кандидат физико-математических наук. В 1984 году окончил Московский институт журналистики при факультете журналистики МГУ. Владел восемью языками. Преподавал в МИФИ, затем работал заместителем директора компании «Бренер», заместителем директора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмет» в Подольске.