Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Ушел из жизни журналист, литератор, физик, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко. Об этом сообщила ТАСС 24 августа дочь журналиста Мария Бялко.
По ее словам, Александр Андреевич скончался накануне вечером. Ему был 71 год. Прощание состоится во вторник, 27 августа. Место похорон пока неизвестно.
Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. По образованию физик-ядерщик, кандидат физико-математических наук. В 1984 году окончил Московский институт журналистики при факультете журналистики МГУ. Владел восемью языками. Преподавал в МИФИ, затем работал заместителем директора компании «Бренер», заместителем директора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмет» в Подольске.
В клуб «Что? Где? Когда?» пришел еще в 1979 году. В 1980 году стал обладателем первого учреждённого в телеигре приза — «Знака совы». Участник сборной СССР на международных играх в Болгарии. В 2000 году принял участие в серии юбилейных игр в составе сборной 1980-х и был награждён «Хрустальной совой». Ушел из клуба в 2010 году.
Как рассказала Мария Бялко, в последние годы отец просто был на пенсии.