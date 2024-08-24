Флаг СССР уступил в схватке с морским ветром. Смотрите, что сотворила непогода у парка 300-летия

Порывистый ветер разорвал флаг СССР на Финском заливе возле Лахта Центра и заставил попотеть обслуживающую флагштоки команду. Об инциденте «Фонтанке» вечером в субботу рассказала читательница, которая наблюдала происходящее из парка 300-летия Петербурга.

Все три флага поднимали сегодня в преддверии игры «Зенита» со «Спартаком», но советский не выдержал ветра.



«Он поднимался скрученный, на пути вверх порвался, и его стали опускать», — поделилась читательница. По ее словам, это случилось около 18:30.

