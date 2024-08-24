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    Флаг СССР уступил в схватке с морским ветром. Смотрите, что сотворила непогода у парка 300-летия

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    Порывистый ветер разорвал флаг СССР на Финском заливе возле Лахта Центра и заставил попотеть обслуживающую флагштоки команду. Об инциденте «Фонтанке» вечером в субботу рассказала читательница, которая наблюдала происходящее из парка 300-летия Петербурга.

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    Все три флага поднимали сегодня в преддверии игры «Зенита» со «Спартаком», но советский не выдержал ветра.

    «Он поднимался скрученный, на пути вверх порвался, и его стали опускать», — поделилась читательница. По ее словам, это случилось около 18:30.

    Впрочем, непорядок быстро устранили: порванный флаг оперативно заменили, и сейчас все три заняли свои места на флагштоках.

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