«Туалетов нет, жара, есть нечего, бензин на исходе». На границе с Белоруссией автомобилисты встали в гигантской пробке

На погранпереходе «Лобок» на границе с Белоруссией автомобилисты застряли в многокилометровой очереди. Об этом «Фонтанке» 24 августа рассказал петербуржец Дмитрий, который пересекал кордон накануне и четыре часа дожидался, пока его автомобиль пропустят.

«Мы направлялись в Витебск из Пскова. Когда стали подъезжать к погранпереходу возле поселка Лобок, почему-то вдруг время стало сильно увеличиваться. То есть все было [на навигаторе] «зеленое», а время прибытия он показывал на несколько часов больше. Когда подъехали, увидели возле самого пункта череду машин до самой границы, несколько километров точно. И дальше двигались примерно по 300 метров в час. В общем, мы стояли в очереди, получается, четыре часа, с 19:45 до 23:45», — поделился Дмитрий.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Дальнобойщики, с которыми пообщался петербуржец, отметили, что были здесь в среду и прошли кордон без проблем и очередей. И если раньше, рассказывает он, на пропускном пункте пограничник ограничивался заглядыванием в окна и подсчитыванием пассажиров, то на этот раз Дмитрию пришлось припарковать автомобиль у шлагбаума на стоянку и всей семьей отстоять еще одну очередь — в «будочку», чтобы показать паспорта и свидетельство о рождении ребенка.

«Я очень удивился: мой друг ездил в Беларусь с 3 по 17 августа и проехал границу без проблем. На мой вопрос о том, когда это началось, пограничник сказал: "Сегодня, теперь все данные вносим в базу. Теперь так и будет"», — говорит Дмитрий. Сегодня на погранпереходе «Лобок» ситуация практически не изменилась. По данным ресурса «Яндекс.Пробки», очередь со стороны России растянулась на два километра, со стороны Белоруссии — почти на четыре.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Пять часов уже прохожу границу, кайф», — негодовал сегодня на платформе Владислав.

«Стою пять с половиной часов, до поворота еще даже не доехал, приехал в 11:30», — написал Мартин в два часа дня. «Зла не хватает. Это что, аттракцион — у кого терпение раньше лопнет? Туалетов нет, жара, есть нечего, бензин на исходе. Скоро ночь», — возмущался в шесть часов вечера другой автомобилист.

«Стояли шесть часов, сейчас уже почти на переходе. За это время уже садился аккумулятор и заканчивается топливо. Лучше заправиться, на АЗС потом даже канистру не купить», — предупредила подъезжающих к границе девушка с ником Jess в половине седьмого субботы.

Как отмечают водители, никаких объявлений или разъяснений ситуации на погранпереходе нет. «Фонтанка» отправила запрос в ПУ ФСБ России по Псковской области, но на момент публикации ответа не получила.