    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    760мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.6eur101.61

    «Туалетов нет, жара, есть нечего, бензин на исходе». На границе с Белоруссией автомобилисты встали в гигантской пробке

    13453
    21 комментарий

    На погранпереходе «Лобок» на границе с Белоруссией автомобилисты застряли в многокилометровой очереди. Об этом «Фонтанке» 24 августа рассказал петербуржец Дмитрий, который пересекал кордон накануне и четыре часа дожидался, пока его автомобиль пропустят.

    «Мы направлялись в Витебск из Пскова. Когда стали подъезжать к погранпереходу возле поселка Лобок, почему-то вдруг время стало сильно увеличиваться. То есть все было [на навигаторе] «зеленое», а время прибытия он показывал на несколько часов больше. Когда подъехали, увидели возле самого пункта череду машин до самой границы, несколько километров точно. И дальше двигались примерно по 300 метров в час. В общем, мы стояли в очереди, получается, четыре часа, с 19:45 до 23:45», — поделился Дмитрий.

    ПоделитьсяПоделиться

    Дальнобойщики, с которыми пообщался петербуржец, отметили, что были здесь в среду и прошли кордон без проблем и очередей. И если раньше, рассказывает он, на пропускном пункте пограничник ограничивался заглядыванием в окна и подсчитыванием пассажиров, то на этот раз Дмитрию пришлось припарковать автомобиль у шлагбаума на стоянку и всей семьей отстоять еще одну очередь — в «будочку», чтобы показать паспорта и свидетельство о рождении ребенка.

    «Я очень удивился: мой друг ездил в Беларусь с 3 по 17 августа и проехал границу без проблем. На мой вопрос о том, когда это началось, пограничник сказал: "Сегодня, теперь все данные вносим в базу. Теперь так и будет"», — говорит Дмитрий.

    Сегодня на погранпереходе «Лобок» ситуация практически не изменилась. По данным ресурса «Яндекс.Пробки», очередь со стороны России растянулась на два километра, со стороны Белоруссии — почти на четыре.

    «Пять часов уже прохожу границу, кайф», — негодовал сегодня на платформе Владислав.

    «Стою пять с половиной часов, до поворота еще даже не доехал, приехал в 11:30», — написал Мартин в два часа дня.

    «Зла не хватает. Это что, аттракцион — у кого терпение раньше лопнет? Туалетов нет, жара, есть нечего, бензин на исходе. Скоро ночь», — возмущался в шесть часов вечера другой автомобилист.

    «Стояли шесть часов, сейчас уже почти на переходе. За это время уже садился аккумулятор и заканчивается топливо. Лучше заправиться, на АЗС потом даже канистру не купить», — предупредила подъезжающих к границе девушка с ником Jess в половине седьмого субботы.

    Как отмечают водители, никаких объявлений или разъяснений ситуации на погранпереходе нет.

    «Фонтанка» отправила запрос в ПУ ФСБ России по Псковской области, но на момент публикации ответа не получила.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close