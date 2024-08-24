Празднуем неделю. Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши

Любимица Московского зоопарка, очаровательная панда Катюша отмечает свой день рождения — сегодня ей исполнился 1 год.



По случаю праздника директор зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем телеграм-канале трогательное 8-минутное видео, где можно полюбоваться, какой была малютка в момент рождения, как под неустанным присмотром мамы Диндин и опекой сотрудников зоопарка из крохотного розового комочка она превращается в настоящего бамбукового медведя.

«Мы все вместе переживали за неё: и за «скользкий» пол, и за острые углы, и не раздавит ли её мама», — делится Светлана Акулова.

В честь первой родившейся в России панды в Московском зоопарке подготовили торжества на каждый день, и продлятся они целую неделю. Катюшу уже поздравил и столичный метромост.