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Общество Празднуем неделю. Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши

Празднуем неделю. Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши

2 669
1 комментарий

Любимица Московского зоопарка, очаровательная панда Катюша отмечает свой день рождения — сегодня ей исполнился 1 год.

По случаю праздника директор зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем телеграм-канале трогательное 8-минутное видео, где можно полюбоваться, какой была малютка в момент рождения, как под неустанным присмотром мамы Диндин и опекой сотрудников зоопарка из крохотного розового комочка она превращается в настоящего бамбукового медведя.

«Мы все вместе переживали за неё: и за «скользкий» пол, и за острые углы, и не раздавит ли её мама», — делится Светлана Акулова.

В честь первой родившейся в России панды в Московском зоопарке подготовили торжества на каждый день, и продлятся они целую неделю. Катюшу уже поздравил и столичный метромост.

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Комментарии
1
Ипсилон Ц
24 августа 2024, 17:43
надеетесь купить лояльность я вас разочарую
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