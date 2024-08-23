    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.29eur101.62
    СРОЧНО

    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    На Ораниенбаумской улице на машины обвалились строительные леса. Досталось Audi и Mercedes

    2358
    1 комментарий

    В пятницу, 23 августа, на Ораниенбаумской улице в Петроградском районе Петербурга обвалились строительные леса. Судя по фотографиям, которыми поделились с «Фонтанкой» читатели, железные конструкции обрушились как минимум на три автомобиля.

    На кадрах видно строителей, разбирающих завалы из железа, дерева и шифера. Несколько мужчин пытаются самостоятельно убрать обвалившиеся конструкции и спасти автомобили из строительного плена.

    ПоделитьсяПоделиться

    читательница «Фонтанки» Дарья

    «Один из автовладельцев зашел в магазин по соседству с ребенком, чтобы переждать дождь в ожидании такси для ребенка. Сам автовладелец остался на месте для ожидания ГАИ. Мы вызвали МЧС», — рассказал очевидец.

    Как рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта, обрушение случилось из-за неблагоприятных погодных условий. В результате падения лесов никто из людей не пострадал. Владельцы автомобилей могут напрямую обратиться в Фонд для возмещения убытков.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», упавшие леса убрали почти мгновенно.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обрушение лесовНепогода в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close