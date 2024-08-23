На Ораниенбаумской улице на машины обвалились строительные леса. Досталось Audi и Mercedes

В пятницу, 23 августа, на Ораниенбаумской улице в Петроградском районе Петербурга обвалились строительные леса. Судя по фотографиям, которыми поделились с «Фонтанкой» читатели, железные конструкции обрушились как минимум на три автомобиля.
На кадрах видно строителей, разбирающих завалы из железа, дерева и шифера. Несколько мужчин пытаются самостоятельно убрать обвалившиеся конструкции и спасти автомобили из строительного плена.
читательница «Фонтанки» Дарья
«Один из автовладельцев зашел в магазин по соседству с ребенком, чтобы переждать дождь в ожидании такси для ребенка. Сам автовладелец остался на месте для ожидания ГАИ. Мы вызвали МЧС», — рассказал очевидец.
Как рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта, обрушение случилось из-за неблагоприятных погодных условий. В результате падения лесов никто из людей не пострадал. Владельцы автомобилей могут напрямую обратиться в Фонд для возмещения убытков.
Как передает корреспондент «Фонтанки», упавшие леса убрали почти мгновенно.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»