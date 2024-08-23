Из-за извержения вулкана в Исландии эвакуировали целый город. Трещина — 4 км

В Исландии 23 августа извергается вулкан Сундхнукур. Рядом расположен город Гриндавик, всех его жителей эвакуировали, кроме сотрудников экстренных служб и журналистов. Объявлено чрезвычайное положение, сообщает телерадиокомпания RUV.
Автор: FOX Weather
Извержение началось вечером 22 августа примерно через час после мощного землетрясения. Через час после начала извержения разлом в земле, из которого вытекает магма, достиг в длину примерно
К утру сейсмическая активность значительно снизилась — после того, как на вулкане открылась новая трещина.