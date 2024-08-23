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    Из-за извержения вулкана в Исландии эвакуировали целый город. Трещина — 4 км

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    2 комментария

    В Исландии 23 августа извергается вулкан Сундхнукур. Рядом расположен город Гриндавик, всех его жителей эвакуировали, кроме сотрудников экстренных служб и журналистов. Объявлено чрезвычайное положение, сообщает телерадиокомпания RUV.

    Автор: FOX Weather

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ruv.is/frettir/innlent/2024-08-22-ny-sprunga-myndadist-i-nott-420078" class="io-leave-page _" target="_blank">RUV</a>
    Скриншот с сайта RUV
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    Извержение началось вечером 22 августа примерно через час после мощного землетрясения. Через час после начала извержения разлом в земле, из которого вытекает магма, достиг в длину примерно 4 км, лава движется с высокой скоростью — 6 км/ч.

    Автор:
    Our Amazing & Restless Planet

    К утру сейсмическая активность значительно снизилась — после того, как на вулкане открылась новая трещина.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ruv.is/frettir/innlent/2024-08-22-ny-sprunga-myndadist-i-nott-420078" class="io-leave-page _" target="_blank">RUV</a>
    Скриншот с сайта RUV

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    Комментарии 2

    Зелень и уголь23 Авг 2024 в 09:57
    у меня ютюб так обратно и не работает. чего вешать то?
    +0−0
    kran_5e4d90f982a4f23 Авг 2024 в 09:44
    я прочитал , что эвакуирован город Трещина...был удивлен
    +0−0
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