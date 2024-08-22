Набережная обрушилась в Выборге. Власти говорят, что это участок «на отшибе»

Во второй раз за это лето происходит обрушение набережной в Выборге, пишет 47news. Несмотря на то, что власти ограждают аварийный участок в районе гостиницы «Дружба», сооружения регулярно ломают, сообщили в администрации района.
«Вандальные действия происходят систематически. Ограждения ломают, сигнальные ленты срывают. Приходилось менять их на новые», — говорят собеседники 47news в районной администрации. На снимках видно, что на ограждениях есть следы сварки.
Официально в администрации говорят, что свободный доступ к территории был ограничен уже несколько лет, а само место, где обрушилась набережная, непроходное и находится «на отшибе». Набережную признали аварийной в