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    Набережная обрушилась в Выборге. Власти говорят, что это участок «на отшибе»

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    Во второй раз за это лето происходит обрушение набережной в Выборге, пишет 47news. Несмотря на то, что власти ограждают аварийный участок в районе гостиницы «Дружба», сооружения регулярно ломают, сообщили в администрации района.

    «Вандальные действия происходят систематически. Ограждения ломают, сигнальные ленты срывают. Приходилось менять их на новые», — говорят собеседники 47news в районной администрации. На снимках видно, что на ограждениях есть следы сварки.

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    Официально в администрации говорят, что свободный доступ к территории был ограничен уже несколько лет, а само место, где обрушилась набережная, непроходное и находится «на отшибе». Набережную признали аварийной в 2023 году. После первого обрушения в начале июня чиновники заявили, что на проект реконструкции нужно около 150 млн рублей, а на восстановление всего участка уйдет примерно 4 млрд рублей.

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    ВыборгОбрушениеНабережная
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