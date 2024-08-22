«Не представлены доказательства». В Петербурге суд не стал запрещать стратегию о чехословацких легионерах

Октябрьский районный суд не стал запрещать компьютерную стратегию Last Train Home. Административный иск прокуратуры был оставлен без рассмотрения. Об этом в четверг,
Судебное заседание продлилось буквально несколько минут. Судья удалилась в совещательную комнату, вернулась и объявила, что иск оставлен без рассмотрения, а на обжалование есть
Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале уточнила, что в иске отсутствуют сведения об указателях страниц, где есть информация, которая запрещена к распространению.
«Если простым языком, то суду не представлены доказательства в подтверждение изложенного в экспертизе. <...> Суд не может признать запрещенным то, чего не видит и, соответственно, не имеет возможности всесторонне оценить», — написала она.
Историки критиковали игру за историчность и отрицательную подачу красноармейцев.
Недавно стало известно, что запретить игру Last Train Home попросила петербургская прокуратура. В иске говорилось, что стратегия содержит ложные сведения о деятельности госорганов и должностных лиц в период Гражданской войны в России, формирует ложное отношение к ним, отрицает исторические факты, героизирует чехословаков, что «может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей».