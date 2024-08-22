«Не представлены доказательства». В Петербурге суд не стал запрещать стратегию о чехословацких легионерах

Октябрьский районный суд не стал запрещать компьютерную стратегию Last Train Home. Административный иск прокуратуры был оставлен без рассмотрения. Об этом в четверг, 22 августа , сообщает корреспондент «Фонтанки» из суда.



Судебное заседание продлилось буквально несколько минут. Судья удалилась в совещательную комнату, вернулась и объявила, что иск оставлен без рассмотрения, а на обжалование есть 15 дней .

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале уточнила, что в иске отсутствуют сведения об указателях страниц, где есть информация, которая запрещена к распространению.