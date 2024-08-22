Волгоградские власти: после атаки повреждены дома, серьезных последствий для гражданской инфраструктуры нет

После массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область 22 августа в квартирах в Калачевском районе выбиты стекла. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщают местные власти.
Напомним, за ночь в Волгоградской области, по данным Минобороны, было сбито 13 беспилотников. В аэропорту Волгограда с 1:49 введены ограничения: воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. По словам губернатора области, в результате падения дрона начался пожар на территории объекта Министерства обороны.