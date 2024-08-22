Ребёнка-инвалида с переломами увезли в реанимацию из-под окон девятиэтажки на севере Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства, при которых тяжёлые травмы получил четвероклассник в Выборгском районе Петербурга. Мальчика, который находился дома с бабушкой, нашли под окнами девятиэтажки. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа.
Бригада скорой забрала 10-летнего школьника от дома в микрорайоне Сергиевское накануне в начале шестого вечера. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами, характерными для падения с высоты. Медики диагностировали переломы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.
Днём мальчик находился в квартире на пятом этаже, где живёт вместе с матерью, под присмотром бабушки. По предварительным данным, ребёнок с расстройством аутистического спектра и задержкой психоречевого развития состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Предположительно, оставшись на некоторое время без внимания, он забрался на подоконник.