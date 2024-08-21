Акция «Доброе сердце» поможет будущей первокласснице в лечении

В Петербурге вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». В этот раз помощь будет оказана подопечной петербургского благотворительного фонда «Солнце».
Напомним, акция «Доброе сердце» для Северной столицы уже стала традиционной: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.
До конца августа посетители ресторанной сети, приобретая лакомство, окажут поддержку Маше — будущей первокласснице. Девочка мечтает пойти в школу, но препятствием для этого стало сложное заболевание — у неё органическое поражение центральной нервной системы, задержка речевого развития. Маше могут помочь специалисты одного из петербургских медцентров. Однако для неё лечение платное, так как девочка живёт в Астрахани и не имеет прописки в городе на Неве, а у родителей нет на это средств.
«Вместе мы сможем подарить Машеньке шанс стать обычным ребёнком, учиться и свободно общаться со сверстниками. Приглашаем всех петербуржцев и гостей города принять участие в акции. Собранные средства будут направлены на оплату лечения и необходимых медикаментов», — рассказали в фонде.
Подробности акции можно узнать на официальном сайте БФ «Солнце».