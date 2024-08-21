Совет по сохранению культурного наследия рассмотрит вопрос о судьбе Фарфоровского поста осенью

В сентябре 2024 года совет по сохранению культурного наследия Петербурга рассмотрит вопрос о судьбе Фарфоровского поста, об этом «Фонтанке» 21 августа рассказали в пресс-службе комитета по охране памятников. Земля в этой локации понадобилась для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
«Вопрос о комплексе зданий Фарфоровского поста планируется вынести на рассмотрение совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга осенью», — сообщили в КГИОП.
Накануне на сайте комитета был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), обосновывающей включение комплекса зданий Фарфоровского поста в реестр памятников. В настоящее время здания являются выявленным памятником. Автор экспертизы, архитектор-реставратор Ольга Коваленко, пришла к выводу, что положительное заключение обоснованно. ГИКЭ заказала замглавы районного отделения ВООПИиК Людмила Семыкина.
«Законодательством количество ГИКЭ выявленного объекта культурного наследия не ограничено. Заказчиком ГИКЭ может выступать любое физическое или юридическое лицо», — пояснили в комитете.
Это уже вторая экспертиза Фарфоровского поста. Первая экспертиза, заказанная ИИМК РАН, была представлена в июне 2024 года. «Фонтанка» подробно рассказывала о ней: в этом документе предусматривалась возможность передвинуть некоторые здания Фарфоровского поста, чтобы освободить место для путей ВСМ.
Фарфоровский пост — исторический квартал в Петербурге, который протянулся вдоль Московской железной дороги в Невском районе с 2–3 этажными домами постройки XX века. Ранее озвучивались планы об изъятии квартир, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.