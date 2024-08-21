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    Совет по сохранению культурного наследия рассмотрит вопрос о судьбе Фарфоровского поста осенью

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    В сентябре 2024 года совет по сохранению культурного наследия Петербурга рассмотрит вопрос о судьбе Фарфоровского поста, об этом «Фонтанке» 21 августа рассказали в пресс-службе комитета по охране памятников. Земля в этой локации понадобилась для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

    «Вопрос о комплексе зданий Фарфоровского поста планируется вынести на рассмотрение совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга осенью», — сообщили в КГИОП.

    Накануне на сайте комитета был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), обосновывающей включение комплекса зданий Фарфоровского поста в реестр памятников. В настоящее время здания являются выявленным памятником. Автор экспертизы, архитектор-реставратор Ольга Коваленко, пришла к выводу, что положительное заключение обоснованно. ГИКЭ заказала замглавы районного отделения ВООПИиК Людмила Семыкина.

    «Законодательством количество ГИКЭ выявленного объекта культурного наследия не ограничено. Заказчиком ГИКЭ может выступать любое физическое или юридическое лицо», — пояснили в комитете.

    Это уже вторая экспертиза Фарфоровского поста. Первая экспертиза, заказанная ИИМК РАН, была представлена в июне 2024 года. «Фонтанка» подробно рассказывала о ней: в этом документе предусматривалась возможность передвинуть некоторые здания Фарфоровского поста, чтобы освободить место для путей ВСМ.

    Фарфоровский пост — исторический квартал в Петербурге, который протянулся вдоль Московской железной дороги в Невском районе с 2–3 этажными домами постройки XX века. Ранее озвучивались планы об изъятии квартир, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства. Помимо изъятия участков на юге города предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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