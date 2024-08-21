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    В «Петергофе» расшифровали ноты XVIII века из кабинета Петра I. Послушайте мелодии прошлого

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    Ноты XVIII века с панно Дубового кабинета русского царя Петра I расшифровали в «Петергофе». Расшифрованные мелодии на старинных инструментах исполнили музыканты Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом стало известно в среду, 21 августа, из сообщения пресс-службы музея-заповедника.

    Интерьер царского кабинета практически не изменился за три прошедших века.

    Автор: Петергоф

    Эскизы дубовых панно для стен кабинета выполнил художник Николя Пино. Сюжеты здесь различны — знаки зодиака, драконы, атрибуты войны и предметы охоты. На одном из филенок Петр Великий изображен в античной одежде в окружении глобуса и инструментов. На двух филенках изображены музыкальные инструменты и нотные тетради с записанными мелодиями.

    Специалисты музея-заповедника смогли установить авторство и название произведений. Они принадлежат Жану-Батисту Люлли — придворному композитору короля Франции Людовика XVI.

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    Мелодии скопированы с фрагментов пролога к опере «Роланд» французского придворного. Ее премьера состоялась в 1685 году в Версале. На одном панно — вокальная партия предводительницы фей из дуэта La Principale Fеe и Демогоргона, а на другом — инструментальная партия из менуэта.

    Фото: Петергоф

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