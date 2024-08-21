В «Петергофе» расшифровали ноты XVIII века из кабинета Петра I. Послушайте мелодии прошлого

Ноты XVIII века с панно Дубового кабинета русского царя Петра I расшифровали в «Петергофе». Расшифрованные мелодии на старинных инструментах исполнили музыканты Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом стало известно в среду, 21 августа, из сообщения пресс-службы музея-заповедника.



Интерьер царского кабинета практически не изменился за три прошедших века.