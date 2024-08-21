Начальника из школы олимпийского резерва в Петербурге заподозрили в организации притонов. Сеть вышла за пределы города

Уголовное дело об организации проституции настигло сотрудника петербургской школы олимпийского резерва по водным видам спорта. По версии следствия, бизнес на живом товаре он строил не только в городе. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.

Оперативники уголовного розыска вместе со спецполком полиции нагрянули на Товарищеский проспект в квартиру 50-летнего петербуржца два дня назад. Официально он возглавляет отдел общих вопросов в госучреждении дополнительного образования, но у полиции есть основания полагать, что доход ему приносит и сеть интим-салонов. Один, расположенный в подвальном помещении на Васильевском острове, накрыли в конце марта. Тогда была задержана администратор, уголовное дело об организации занятия проституцией возбудили в отношении неустановленного лица.