Начальника из школы олимпийского резерва в Петербурге заподозрили в организации притонов. Сеть вышла за пределы города

Уголовное дело об организации проституции настигло сотрудника петербургской школы олимпийского резерва по водным видам спорта. По версии следствия, бизнес на живом товаре он строил не только в городе. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.
Оперативники уголовного розыска вместе со спецполком полиции нагрянули на Товарищеский проспект в квартиру
Позже установили ещё три адреса, где клиентов встречают девушки: два в квартирах домов на Ленинградской улице в Кудрово и квартиру на 12-й Красноармейской в центре города. Организатором сети считают сотрудника школы.
В салонах прошли обыски, всё, что важно для расследования, изъято. Ночь на вторник подозреваемый уже проводил в изоляторе временного содержания.