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    Начальника из школы олимпийского резерва в Петербурге заподозрили в организации притонов. Сеть вышла за пределы города

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    Уголовное дело об организации проституции настигло сотрудника петербургской школы олимпийского резерва по водным видам спорта. По версии следствия, бизнес на живом товаре он строил не только в городе. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.

    Оперативники уголовного розыска вместе со спецполком полиции нагрянули на Товарищеский проспект в квартиру 50-летнего петербуржца два дня назад. Официально он возглавляет отдел общих вопросов в госучреждении дополнительного образования, но у полиции есть основания полагать, что доход ему приносит и сеть интим-салонов. Один, расположенный в подвальном помещении на Васильевском острове, накрыли в конце марта. Тогда была задержана администратор, уголовное дело об организации занятия проституцией возбудили в отношении неустановленного лица.

    Позже установили ещё три адреса, где клиентов встречают девушки: два в квартирах домов на Ленинградской улице в Кудрово и квартиру на 12-й Красноармейской в центре города. Организатором сети считают сотрудника школы.

    В салонах прошли обыски, всё, что важно для расследования, изъято. Ночь на вторник подозреваемый уже проводил в изоляторе временного содержания.

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