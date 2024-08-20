Черный ягуар Ричард рвал коробки с подарками в Ленинградском зоопарке. Смотрите, как это было

В Ленинградском зоопарке черный ягуар Ричард настолько самостоятельный, что сам открывал коробки со своими подарками. Задача была не из простых, но хищник с нею справился. Кадры «растерзания» упаковки
Недавно Ричарду исполнилось три года, и ему, конечно же, преподнесли ценные подарки. Ягуару подарили игрушки и так называемый бочонок, с которым эти хищники любят активничать. Они залезают в него мордой, а потом лапами пытаются стащить с себя бочку.
Ленинградский зоопарк
«Крупные размеры предметов напоминают ягуару добычу и стимулируют охотничье поведение. Благодаря этому, игрушки Ричарда не живут долго: через пару дней канистры превращаются в плоские блинчики», — поделились сотрудники зоопарка.
Недавно в жилище Ричарда под потолок повесили 10-литровую бутыль. Для того чтобы усложнить охоту, «добычу» закрепили на веревке. Ягуар играется и упражняется с ней, вставая на задние лапы.