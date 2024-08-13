Сотрудники Ленинградского зоопарка придумали новое развлечение ягуару Ричарду

В Ленинградском зоопарке продолжается марафон встреч со «звездными» обитателями. На этот раз новое развлечение придумали ягуару Ричарду.



В ролике, который пресс-служба зоопарка опубликовала 13 августа, черному хищнику под потолком повесили 10-литровую бутыль. Чтобы усложнить охоту, «добычу» закрепили на веревке. Достать до нее у Ричарда получилось, только встав на задние лапы. Когда «противник» был повержен, представитель семейства кошачьих отметил победу заслуженным отдыхом.



«Как вы понимаете, любые игрушки живут у наших хищников всего пару дней, поэтому сотрудники регулярно стараются придумывать что-то новое: ёмкости разных размеров, любимые всеми котиками коробки, различные канаты и шланги и многое другое», — добавили в пресс-службе зоопарка.