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    Сотрудники Ленинградского зоопарка придумали новое развлечение ягуару Ричарду

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    В Ленинградском зоопарке продолжается марафон встреч со «звездными» обитателями. На этот раз новое развлечение придумали ягуару Ричарду.

    В ролике, который пресс-служба зоопарка опубликовала 13 августа, черному хищнику под потолком повесили 10-литровую бутыль. Чтобы усложнить охоту, «добычу» закрепили на веревке. Достать до нее у Ричарда получилось, только встав на задние лапы. Когда «противник» был повержен, представитель семейства кошачьих отметил победу заслуженным отдыхом.

    «Как вы понимаете, любые игрушки живут у наших хищников всего пару дней, поэтому сотрудники регулярно стараются придумывать что-то новое: ёмкости разных размеров, любимые всеми котиками коробки, различные канаты и шланги и многое другое», — добавили в пресс-службе зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    Марафон с животными в зоопарке начали с манула Шу, известного своей скромностью и скрытностью. 24 мая этого года дикому коту исполнился год.

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