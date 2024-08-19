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    Въезд в Выборг переведут на временную дорогу

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    На этой неделе поменяется въезд в Выборг: движение между Приморским шоссе и судостроительным заводом (въезд в город со стороны Приморска) переключается на временную дорогу. Это позволит полностью увести транспорт с двух путепроводов, на которых начинается ремонт, сообщает 19 августа дорожный комитет Ленобласти.

    Временная дорога идёт от временного моста через бухту Ховелахти до перекрестка с Приморским шоссе, которое временно становится односторонним. На дороге действует ограничение скорости 40 км/ч, запрещён обгон, есть железнодорожный переезд с сигнализацией.

    Напомним, старый мост через бухту Ховелахти разбирают, чтобы вместо него построить новый. А на мосту Дружбы через Гвардейский пролив (на въезде в город со стороны обхода Выборга) ремонтируют дорожное покрытие. Из-за этих работ и меняется схема движения на въезде в город.

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