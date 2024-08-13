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    В Выборг с ограничениями. Сразу два въезда в город готовятся сузить

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы ограничат движение сразу на двух въездах в Выборг в Ленинградской области. Со стороны Приморска запускают временную дорогу, со стороны объездной отремонтируют мост, сообщает 13 августа дорожный комитет Ленобласти.

    С 15 по 23 августа на мосту Дружбы через Гвардейский пролив, что стоит на въезде в город со стороны обхода Выборга отремонтируют дорожное покрытие. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на время работ движение по нему станет реверсивным со светофорным регулированием, а скорость снизят до 40 км/ч. Сначала там отфрезеруют старое покрытие, затем уложат новое, в том числе на подходах к мосту.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На другом въезде в Выборг, со стороны Приморского шоссе у судостроительного завода, в августе готовятся запустить второй этап временной дороги: от моста до Приморского шоссе внутри Выборга. Последнее станет однополосным. Подготовка временного проезда уже на финальной стадии, рассказали в дорожном комитете. Одновременно дорожники разбирают старый мост через бухту Ховелахти, а для машин рядом уже работает временный.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьВыборгРемонт дорогОграничения движения транспорта
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