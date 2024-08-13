В Выборг с ограничениями. Сразу два въезда в город готовятся сузить

Дорожные работы ограничат движение сразу на двух въездах в Выборг в Ленинградской области. Со стороны Приморска запускают временную дорогу, со стороны объездной отремонтируют мост, сообщает 13 августа дорожный комитет Ленобласти.
С 15 по 23 августа на мосту Дружбы через Гвардейский пролив, что стоит на въезде в город со стороны обхода Выборга отремонтируют дорожное покрытие. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на время работ движение по нему станет реверсивным со светофорным регулированием, а скорость снизят до 40 км/ч. Сначала там отфрезеруют старое покрытие, затем уложат новое, в том числе на подходах к мосту.
На другом въезде в Выборг, со стороны Приморского шоссе у судостроительного завода, в августе готовятся запустить второй этап временной дороги: от моста до Приморского шоссе внутри Выборга. Последнее станет однополосным. Подготовка временного проезда уже на финальной стадии, рассказали в дорожном комитете. Одновременно дорожники разбирают старый мост через бухту Ховелахти, а для машин рядом уже работает временный.