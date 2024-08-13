В Выборг с ограничениями. Сразу два въезда в город готовятся сузить

Дорожные работы ограничат движение сразу на двух въездах в Выборг в Ленинградской области. Со стороны Приморска запускают временную дорогу, со стороны объездной отремонтируют мост, сообщает 13 августа дорожный комитет Ленобласти.

С 15 по 23 августа на мосту Дружбы через Гвардейский пролив, что стоит на въезде в город со стороны обхода Выборга отремонтируют дорожное покрытие. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на время работ движение по нему станет реверсивным со светофорным регулированием, а скорость снизят до 40 км/ч. Сначала там отфрезеруют старое покрытие, затем уложат новое, в том числе на подходах к мосту.