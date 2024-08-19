    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    758мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.91eur97.84

    На АВТОВАЗе возобновили производство после трехнедельного отпуска

    1057
    4 комментария

    Автогигант АВТОВАЗ возобновил производство, приостановленное 29 июля, сообщает 19 августа «Интерфакс» со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации компании Сергея Зайцева.

    Производственные мощности простаивали в связи с корпоративным отпуском на предприятии.

    По данным пресс-службы, во время «каникул» на предприятии проводили превентивный ремонт и обслуживание оборудования, устанавливали новое и провели реновацию бытовой инфраструктуры для подготовки к запуску в третьем квартале этого года LADA Aura в Тольятти и e-Largus в Ижевске. Также была модернизирована линия Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АВТОВАЗЛада
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close