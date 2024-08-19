На АВТОВАЗе возобновили производство после трехнедельного отпуска

Автогигант АВТОВАЗ возобновил производство, приостановленное
Производственные мощности простаивали в связи с корпоративным отпуском на предприятии.
По данным пресс-службы, во время «каникул» на предприятии проводили превентивный ремонт и обслуживание оборудования, устанавливали новое и провели реновацию бытовой инфраструктуры для подготовки к запуску в третьем квартале этого года LADA Aura в Тольятти и e-Largus в Ижевске. Также была модернизирована линия Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года.