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    Метро показало этап работ на «Спасской». Станцию должны открыть с 19 августа

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    Петербургский метрополитен 18 августа показал обстановку на станции «Спасская», которую закрыли на три дня из-за строительно-монтажных работ на участке до строящейся станции «Горный институт». Видео опубликовал телеграм-канал «Метро. Повседневности».

    Клуб друзей Петербургского метро

    Как сообщается, на «Спасской» уже ведется проверка взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. Для этого туда пригнали электровозы — электроподвижный состав спецназначения.

    На станции уже установили новые сигнальные показания светофоров, проведено тестирование сигнализации, стрелок, светофоров, автостопов, рельсовых цепей и прочего.

    Планируется, что «Спасская» откроется с 19 августа.

    Новый участок метро «Спасская» — «Горный институт», который хотят сдать осенью, подключают к действующей сети. Поэтому утро 16 августа для пассажиров четвертой, да и третьей линии метро сложилось интересно. На пересадочном узле «Площадь Александра Невского» встретились два встречных потока, сеть заполнилась фотографиями столпотворения, временно закрывались на вход станции «Ладожская», «Проспект Большевиков» и «Площадь Александра Невского — 1», приостанавливали движение составов.

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