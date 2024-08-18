Метро показало этап работ на «Спасской». Станцию должны открыть с 19 августа

Петербургский метрополитен 18 августа показал обстановку на станции «Спасская», которую закрыли на три дня из-за строительно-монтажных работ на участке до строящейся станции «Горный институт». Видео опубликовал телеграм-канал « Метро. Повседневности ».

Как сообщается, на «Спасской» уже ведется проверка взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. Для этого туда пригнали электровозы — электроподвижный состав спецназначения.



На станции уже установили новые сигнальные показания светофоров, проведено тестирование сигнализации, стрелок, светофоров, автостопов, рельсовых цепей и прочего.

