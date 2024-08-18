Как в больнице или стильно? Кто такие бежевые мамы и почему они превращают свои дома в каталоги

Фото: Дмитрий Гладышев, ru.freepik.com Поделиться Поделиться





Помните песенку, где оранжевые мамы оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют? Некоторые современные дамы решили воплотить эти строчки в жизнь. Только изменили цвета: вместо оранжевого — бежевый. 72.RU разбирается, почему придираются к эстетичным мамам и прозвали их sad beige moms («грустные бежевые мамы») и влияют ли цвета на детскую психику или это выдумки.

Бежевый, будем объективны, довольно безжизненный, зато, по мнению модниц, ну очень эстетичный. В эту цветовую гамму оформляют странички в соцсетях десятки тысячи пользовательниц по всему миру. Интернетом дело не ограничивается: эстетичными должны быть и дом, и муж, и дети.

У любительниц бежевой эстетики есть и противники. Некоторые считают, что детям вредно жить в бесцветном мире. Мол, малыши остро нуждаются в ярких игрушках и смешных рисунках на одежде. А мама упорно наряжает его в бежевую кофточку и такого же цвета штанишки в угоду трендам соцсетей.

Кто такие бежевые мамы Это не субкультура, если вы вдруг так подумали. Так пользователи соцсетей иронично прозвали женщин, которые фанатично любят бежевый цвет и все его оттенки. Как правило, изначально эта симпатия связана еще и с трендом на минимализм. Люди отказываются от большого количества вещей в домах и снимают этикетки с товаров, чтобы избегать «визуального шума». Считается, что пестрые рекламные надписи и названия брендов плохо действуют на психику и мешают человеку отдыхать. Некоторые идут дальше. Например, внедряют жесткий минимализм в гардероб. Причем не только в свой, но и в детский. Желание дочки носить розовое платьице с котятами в этой ситуации значения не имеет. В ход идет аргумент о том, что яркие цвета раздражают психику. А пастельные и однотонные делают ребенка более собранным и спокойным. Бонусом — эстетичная картинка в соцсетях.

Типичное фото бежевой мамы в соцсетях. Идеальный ребенок в идеальной цветовой гамме Фото: ru.freepik.com Поделиться Поделиться





Предводительницей «бежевых мам» «назначили» американскую диву Ким Кардашьян. Пару лет назад звезда показала общественности свой дом. Она провела экскурсию для редакции журнала VOGUE. Удивлению людей не было предела — Ким живет в идеально однотонном доме.

Знаменитость буквально живет в белых стенах Скриншот: Vogue / YouTube Поделиться Поделиться





Даже дорогущий автопарк светской львицы белый и бежевый! Скриншот: Vogue / YouTube Поделиться Поделиться





Дом Кардашьян стал символом роскоши и стиля. Миллионы женщин по всему миру начали ассоциировать богатство с экстраминимализмом. Белый, бежевый и другие светлые нейтральные цвета стали признаком принадлежности к высшему свету. Модницам, конечно же, тоже захотелось предстать во всем блеске. Если посмотреть любую светскую церемонию, где есть ковровая дорожка, то можно увидеть буквально-таки парад минималистов! Поспособствовали массовому помешательству на бежевом цвете и стили: «тихая роскошь» и old money. Блогеры стали массово притворяться состоятельными леди в пятом поколении: бежевые кардиганы и поло, белые брюки, визуально скромные украшения по бешеным ценам.

Звездная семья даже праздники отмечает в монохромных образах Фото: kimkardashian Поделиться Поделиться





Стать Ким Кардашьян сложно, но многим хочется. Назвать ее первой бежевой мамой нельзя, но популяризации этого явления она явно поспособствовала. После выхода видео про ее идеальный дом западные соцсети буквально заполонили бежевые фото. Тренд неизбежно добрался и до России.

Почему бежевые мамы многих бесят Нетрудно догадаться, что повсеместный тренд нашел своих противников. Некоторые критикуют бежевых мам из вредности, а другие нашли весомые доводы. Первая претензия к любителям монохромной эстетики состоит в том, что они лишают детей цветов. Люди уверены, что малышам нужно видеть мир таким, какой он есть. Без фильтра, который задала мама. А еще жить в бежевом мире просто-напросто вредно и скучно. В западных соцсетях появился даже обидный хештег #sadbeigemoms.

Другая претензия — надменность бежевых мам. Некоторые женщины токсично иронизируют над теми, у кого дома плохой ремонт или кто носит цветастые футболки. Обычные квартиры с цветами на шторах и магнитиками на холодильнике считаются «колхозными». А такого интерьера нужно стыдиться! Есть категория видео, где модницы высмеивают детскую одежду, которую им подарили их мамы и бабушки. Причина простая — все эти вещи ярких цветов и с рисунками. Одеть в них ребенка считается неприемлемым.

Ребенок с детства должен быть модным. Выйти из дома в футболке с Пикачу или Шреком — почти моветон Фото: ru.freepik.com Поделиться Поделиться





Еще один тренд вызывает у людей неоднозначную реакцию. Некоторые «бежевые мамы» любят перекрашивать предметы — в, конечно же, более эстетичные цвета. Это раздражает тех, кого волнует экология. Получается, вещь загрязняла окружающий мир при производстве, а потом ее еще и повторно покрасили токсичными веществами. К тому же краска может повлиять на здоровье ребенка.

Видео, которое вызвало большое обсуждение. «Бежевая мама» покрасила пластмассовую елочку для ребенка в более эстетичный цвет. Разумеется, менее яркий Коллаж: nattiejopo / tiktok.com Поделиться Поделиться





Это нормально или детей пора спасать О вкусах можно спорить бесконечно, поэтому мы обратились к психологу Лиане Хачатурян с вопросом: как цвета влияют на детей и правда ли более спокойные полезнее ярких? — Яркие цвета могут быть важными для развития зрения и восприятия, познания мира. Различные исследования показывали, что младенцы лучше реагируют на насыщенные цвета. Они их лучше различают, что стимулирует развитие. Также яркие игрушки и интерьер могут быть более привлекательными и интересными для ребенка, что способствует его активности, любознательности и лучшему развитию психики. С другой стороны, многие сторонники минималистичной среды считают, что излишняя цветовая стимуляция может быть нагрузкой для еще не сформировавшейся детской психики. Спокойные, нейтральные цвета создают ощущение безопасности и уюта, помогают ребенку сосредоточиться. Кроме того, яркие цвета могут быстро приесться, возможно возникновение усталости или, наоборот, гиперактивности, — рассуждает Лиана Хачатурян.

У детей с ментальными особенностями некоторые цвета могут провоцировать агрессию или страх Фото: ru.freepik.com Поделиться Поделиться





Эксперт уверена, что бросаться в крайности — плохая идея. Нужен сбалансированный подход. Самый простой вариант — нейтральные цвета в интерьере и яркие — в игрушках и одежде. Так ребенок сможет познать все оттенки мира и радоваться им, но без излишней стимуляции.

— Очень важно учитывать индивидуальные особенности. Некоторые дети могут лучше воспринимать сдержанную цветовую среду, другие нуждаются в большем разнообразии. Нет прямых оснований полагать, что «бежевое» детство обязательно приведет к «вспышке» ярких предпочтений в будущем. Многое зависит от общего воспитания, развития личности и формирования вкусов. Любовь родителей куда важнее цвета обоев, каким бы он ни был, — добавляет психолог.

А все ли еще модно быть бежевой мамой Если эстетика стоит во главе философии бежевых мам, то мы не могли не обратиться к стилисту. Анастасия Анохина отмечает, что минимализм по-прежнему в тренде. Люди выбирают его из-за того, что перегружаются «прелестями» современного мира. Это побочный эффект от переизбытка новостей, рекламы, развлечений, городского шума и так далее. — А еще проще собирать комплекты без специфических знаний! Главное, чтобы прослеживалась аккуратность, опрятность и уместность. Все мы знаем, что спокойная и счастливая мама в адекватном состоянии хоть в бежевой футболке, хоть в ярко-красном худи будет замечательной. И когда ее отражение в зеркале радует, уровень внутренней энергии и ресурса растет. Если выбор сегодня в пользу минимализма — это тоже выбор. Фокус внимания должен быть на внутреннем состоянии, — объясняет Анастасия Анохина.

Погода в доме важнее интерьера. Уделяйте внимание любви и заботе Фото: ru.freepik.com Поделиться Поделиться





Эксперт отмечает, что минимализм удобен и практичен, когда речь идет о фотосессии. Снимки получатся эффектными и благодаря тренду на экологичность. Для него характерны натуральные ткани, деревянная мебель и игрушки, цветы и растения.

— Главное, не дойти до абсурда в погоне за эстетикой! Можно предложить самостоятельно выбирать одежду крохе двух лет. Пусть она будет цветной, если так хочется. Мой средний сын, например, обожает желтый цвет. А на свой день рождения захотел надеть совсем не то, что подготовила мама-стилист. И это его выбор, я его уважаю, несмотря на свои хотелки. Ведь сначала мы все решаем за них, а потом требуем самостоятельности. Покажите ребенку цвета и разные стили. И пусть он выбирает, — заключает стилист.

Как вам тренд на бежевый мир? Обожаю, у меня такие же жилье и стиль Люблю, но вынужден(а) жить в цветном мире Без разницы, для меня такие вещи не имеют значения Не нравится, предпочитаю другие стиль и цвета Это ужас, как в больнице!