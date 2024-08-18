Посмотрите на свои ноги. Кардиолог назвала 6 симптомов, которые говорят о том, что нужно срочно бежать к врачу

Фото: Ксения Филимонова / «ИрСити» Поделиться Поделиться





От работы сердца и сосудов зависит состояние всех органов и систем организма. По данным ВОЗ, основные причины смерти в мире — это болезни сердечно-сосудистой системы. Но многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди вовремя записались на прием к кардиологу.



Вот шесть важных сигналов больного сердца, при которых нужно бросить все дела и бежать (только не очень быстро) к врачу. Об этом «Доктору Питеру» рассказала кардиолог Наталья Платонова.



Наталья Платонова, кардиолог, к. м. н. , заведующий отделением кардиологии для лечения больных инфарктом миокарда клиники им. Петра Великого на базе СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Аритмия — Аритмия — это проявление большой группы заболеваний, которую объединяет схожая симптоматика, — говорит кардиолог Наталья Платонова. — Пациенты отмечают учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение, часто описывают дрожание, замирание или «кувыркание» сердца. Пульс при этом может быть как высоким, так и низким. Важно для диагностики аритмии зафиксировать момент этих жалоб на ЭКГ.



Опасный знак — понижение давления на фоне симптомов аритмии. Это повод звонить в скорую помощь.

Боль в сердце Причин болей в грудной клетке множество. Как понять, что болит именно сердце?

— При ишемии сердца боль локализуется чаще за грудиной или в левой половине грудной клетки, имеет жгучий или давяще-сжимающий характер. Боль сопровождается ощущением нехватки воздуха, возникает при физической нагрузке и прекращается через 1–2 минуты после остановки. Это признаки стенокардии — преходящей ишемии, — объясняет кардиолог.



Звоните в скорую, если подобная боль возникла в покое, сопровождается удушьем, холодным потом и длится более 15 минут . Это может быть признаком инфаркта миокарда.

Одышка Нагрузка, с которой вы раньше справлялись без особого труда, теперь вызывает сильную одышку. Такое случается при заболеваниях сердца. В дальнейшем симптомы нарастают, и уже меньшая физическая нагрузка нарушает дыхание.

Одышка может появиться и в состоянии покоя, особенно в горизонтальном положении.



— Это может быть проявлением сердечной недостаточности, что требует обследования у кардиолога, — говорит врач.



Отеки ног Для многих это станет неожиданностью, но отеки ног также могут быть проявлением сердечной недостаточности.

— Если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции, усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет — это повод обратиться к кардиологу, — предупреждает Наталья Платонова.

Обморок Потеря сознания может быть признаком как кардиологического, так и неврологического заболевания.

— Если перед обмороком вы почувствовали сердцебиение, перебои в работе сердца, у вас был очень высокий или низкий пульс, нужно сходить на прием к кардиологу, — говорит врач.



Высокое давление Высокое давление — всегда угрожающий симптом. У людей с повышенным артериальным давлением намного выше угроза развития инфарктов, инсультов и почечной недостаточности.

— Даже если при высоких цифрах давления вы чувствуете себя хорошо, обратитесь к врачу для обследования и подбора терапии. Тем самым в будущем вы защитите себя от сердечно-сосудистой катастрофы, — предупреждает кардиолог.

Чем еще опасны отеки Может ли отек на ногах указывать на проблемы с почками или сердцем? Как отличить норму от патологии? Рассказала врач Алена Парецкая.



Елена Парецкая, аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог Причины отеков Отечность может быть как нормальной реакцией организма, так и указывать на патологии.

В первом случае отеки могут возникать, если человек долгое время находился в статичной позе, носил тяжести, находился в душном и жарком месте, пил мало или, наоборот, слишком много воды, употреблял алкоголь и ел много соленого.



Высокогорье или интенсивный бег тоже могут приводить к отечности.

Еще одна причина — гормональные колебания у девушек. Из-за этого перед менструацией или во время беременности также может наблюдаться отек ног.

Во втором случае, если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме. Это может быть заболевание сердца, почек, вен, щитовидной железы и других органов. В этом случае важно как можно скорее сходить на консультацию к врачу.



Отек может развиваться в организме в результате нарушения обменных процессов, что приводит к задержке избытка жидкости внутри клеток, во внеклеточном пространстве или сосудистом русле. Естественно, что самая частая причина их развития — это неумеренное потребление соли, в силу чего возникает жажда и повышенное потребление жидкости, которая временно задерживается телом, что приводит к напряжению почек по выведению избытка как ионов, так и жидкости.

При условии полного здоровья почек сильный отек не формируется, так как усиливается выведение соли, а за нею следом и жидкости. Если же работа почек нарушена, могут возникать выраженные отеки ног, области лица и тела.

Может развиваться отек и в результате дефицита белка, при голодании или неполноценном питании, при потере белка почками при их серьезных поражениях. Кроме того, отек также формируется при повышении давления в сосудах, когда избыток жидкости буквально выдавливается в межклеточное пространство.



Как избавиться от проблемы Наиболее часто отеки ног возникают у женщин в силу влияния на обменные процессы воды и солей, колебаний гормонального фона. Кроме того, у женщин чаще возникают застойные явления в области нижних конечностей и варикозное расширение вен при беременности, избыточном весе или при проблемах с давлением, сердцем или почками. Поэтому именно женщины чаще жалуются врачам на отеки ног и тяжесть, боли в области икр, проблемы с ношением обуви, в том числе и на каблуках.

При легкой степени помогают прохладные ванны, массаж и приподнимание ног кверху, чтобы активизировать ток крови и лимфы. При выраженных отеках необходимо устранять причины данного явления и способствующие отекам факторы. Необходимо полноценное питание, ограничение в рационе соли, контроль за весом и давлением, а также регулярное обследование у флеболога, если имеется склонность к варикозному расширению вен.



Выраженные отеки ног приводят к проблемам с передвижением, могут указывать на серьезные поражения венозных сплетений или проблемы с сердцем, формирование его недостаточности, в силу чего нет возможности полноценно прокачивать кровь по сосудам.

Это поможет избавиться от отеков Наладьте питание.

Поддерживайте водный баланс.

Не носите тугую одежду и маленькую обувь не по размеру.

Занимайтесь спортом — развивайте мышцы, мобильность суставов, работайте с дыханием, практикуйте миофасциальный релиз (МФР).

— Если делать силовые упражнения без мобилизации суставов, приток лимфы увеличится, но проходная возможность останется такой же. Поэтому очень важно работать комплексно — с дыханием, подключая силовые упражнения, упражнения на улучшение подвижности суставов, техники ручного самомассажа, роллы или мячи для МФР. Желательно работать снизу вверх, по природному движению лимфотока, — резюмирует эксперт.