Петербуржец прибрал забытые наушники и получил реальный срок

Реальный срок получил петербуржец, который прибрал забытые наушники, 16 августа сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.



Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

На чужое петербуржец позарился 13 марта этого года, когда пришел на выставку в библиотеку на проспекте Косыгина. Как установил суд, на одном из экспонатов он заметил беспроводные наушники. Библиотеку гражданин покинул вместе с гаджетом. По оценке суда, стоимость устройства составила 7 тысяч рублей.

Осмысливать содеянное и исправляться петербуржцу предстоит в течение года в колонии строгого режима.