Петербуржец прибрал забытые наушники и получил реальный срок

Реальный срок получил петербуржец, который прибрал забытые наушники,
Его признали виновным по
На чужое петербуржец позарился 13 марта этого года, когда пришел на выставку в библиотеку на проспекте Косыгина. Как установил суд, на одном из экспонатов он заметил беспроводные наушники. Библиотеку гражданин покинул вместе с гаджетом. По оценке суда, стоимость устройства составила
Осмысливать содеянное и исправляться петербуржцу предстоит в течение года в колонии строгого режима.
Стоит отметить, что строгий режим дают только в случае, если человек ранее уже имел проблемы с законом. Скорее всего, петербуржец ранее судим и был на условном сроке.