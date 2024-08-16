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    Петербуржец прибрал забытые наушники и получил реальный срок

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    Реальный срок получил петербуржец, который прибрал забытые наушники, 16 августа сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

    Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

    На чужое петербуржец позарился 13 марта этого года, когда пришел на выставку в библиотеку на проспекте Косыгина. Как установил суд, на одном из экспонатов он заметил беспроводные наушники. Библиотеку гражданин покинул вместе с гаджетом. По оценке суда, стоимость устройства составила 7 тысяч рублей.

    Осмысливать содеянное и исправляться петербуржцу предстоит в течение года в колонии строгого режима.

    Стоит отметить, что строгий режим дают только в случае, если человек ранее уже имел проблемы с законом. Скорее всего, петербуржец ранее судим и был на условном сроке.

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