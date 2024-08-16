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    Как выглядит белгородское село сразу после сброса взрывных устройств. Гладков показывает страшные фото

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    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Ночью 16 августа атаке БПЛА подверглось село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков и показывает фотографии с места.

    Беспилотник сбросил взрывные устройства на частный сектор. Начался пожар, полностью сгорели два автомобиля. Повреждены два дома: в них выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

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    Напомним, в ежеутреннем отчете Минобороны фигурирует только ночное отражение атак в Черном море и над ним. При этом в Курской области за ночь несколько раз объявляли ракетную опасность.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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