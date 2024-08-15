Вице-губернатор Разумишкин рассказал, как чиновники смогли избежать фальсификаций по выбору УК в 300 домах

Вице-губернатор Петербурга по ЖКХ Евгений Разумишкин в ходе прямой линии с горожанами на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал про кнопку «не голосовал», которая помогает бороться с фальсификациями при выборе управляющей компании.



«Мы реализовали такую кнопку на портале «Наш Санкт-Петербург». Когда вы понимаете, что есть непонятные телодвижения по выбору УК, можно зайти на портал и нажать на кнопку «Я не голосовал». Жители серебряного возраста могут прийти в МФЦ и сказать тоже самое. Это видит жилинспекция. И если выяснится в результате, что кворума не было при голосовании, то протокол в этом случае силы не имеет», — отметил Разумишкин.



За 9 месяцев этого года, по его словам, чиновникам удалось с помощью этого инструмента предотвратить незаконную смену управляющих компаний в 300 домах. Суды в этих вопросах встали на сторону Смольного, добавил он.



Разумишкин отметил, что еще одним инструментом борьбы с нерадивыми коммунальщиками стало лишение лицензии. За последние полтора года 36 управляющих компаний лишились лицензии. Всего же в городе около 4 тысяч компаний по управлению хозяйством жилых домов разных форм собственности. По словам чиновника, сейчас также ведутся работы о возможности перевода в электронное голосование процесса выбора УК.