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    Наука

    Кремень-человек и мужская гордость: что нашли в болоте археологи из Эрмитажа

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    Фото: Фотография предоставлена СЗАЭГЭ
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    Сотрудники Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в ходе нынешнего полевого сезона сделали ряд уникальных находок. О них «Фонтанке» рассказал 15 августа начальник экспедиции Андрей Мазуркевич.

    Раскопки в Смоленской области, в долине реки Сертейка, проходят уже много лет подряд, археологи изучают сохранившиеся там следы неолитических культур. Самая большая сенсация этого лета — кремневая антропоморфная фигурка. Раньше здесь таких не было, похожие попадались только далеко к востоку от этого места. Скорее всего, люди каменного века использовали их как нательное украшение или вешали на одежду. Такие фигурки-подвески распространились в конце IV — начале III тысячелетия до нашей эры на «янтарном пути», который протянулся от берегов Балтики на восток. Показательно, что в этом же культурном слое неподалёку от фигурки обнаружилось и янтарное украшение.

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    Ещё одна важная находка — мужское украшение из клыка кабана. Подобные изделия носили на груди древние воины. Теперь у Эрмитажа есть целая серия аналогичных украшений из торфяниковых памятников.

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    «Эти находки свидетельствуют о расширенных контактах между жителями лесной зоны и представителями степных культур в IV тысячелетии до нашей эры на территории нынешней Восточной Европы», — отмечает Андрей Мазуркевич.

    В этом году в экспедиции прошла девятая полевая школа для молодежи «Торфяниковые поселения каменного века Северо-Запада России», поддержанная Фондом «История Отечества». Естественно-научные исследования поселенческих памятников III тысячелетия до н.э. проводились при поддержке гранта Российского научного фонда (проект «Между Востоком и Западом: охотники-собиратели озерного края на западе России в 7–3 тыс. до н. э.»). «Фонтанка» не раз рассказывала о находках этой экспедиции: среди них неолитические «пайетки», древний дротик с выжженными глазами, деревянные вёсла (обычно дерево так долго не сохраняется, но смоленские болотистые почвы творят чудеса), кубок со змеёй.

    15 августа в России отмечается День археолога. Ученых поздравил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Наш город известен во всем мире сильнейшей археологической школой, ведущей свою историю от Императорской археологической комиссии», — отметил он.

    Фото: Фотография предоставлена СЗАЭГЭ

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