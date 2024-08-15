Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Петергофе. Он в тяжёлом состоянии

Врачи спасают трёхлетнего пациента из Петродворцового района Петербурга, пролетевшего три этажа. Он добрался до подоконника, оставшись без взрослых.

Мальчик с характерными для падения с высоты травмами поступил в детскую больницу № 1 накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа. Медики оценили его состояние как тяжёлое.

Бригада скорой забрала ребёнка от частного дома в Петергофе, где он живёт вместе с родителями. По предварительным данным, незадолго до десяти часов вечера он остался один на третьем этаже и беспрепятственно взобрался на подоконник. Родители в это время находились этажом ниже.