Фрегат «Штандарт» не пустили во Францию. Там парусник должен был участвовать в фестивале

Префектура французского департамента Манш не пустила российский фрегат «Штандарт» в порт города Гранвиль, сообщает РБК 15 августа. Там парусник он должен был принять участие в фестивале парусных судов.



Власти сослались на санкции ЕС, а именно – на запрет на вход в порты Евросоюза для копий исторических судов. «Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — сказано в решении префектуры.

5 августа «Штандарту» разрешили зайти во французский порт для пополнения припасов. Тогда капитан рассказывал, что еще не удалось решить вопрос о возможном участии подсанкционного фрегата в различных морских фестивалях в странах ЕС.