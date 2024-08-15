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    Фрегат «Штандарт» не пустили во Францию. Там парусник должен был участвовать в фестивале

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    Префектура французского департамента Манш не пустила российский фрегат «Штандарт» в порт города Гранвиль, сообщает РБК 15 августа. Там парусник он должен был принять участие в фестивале парусных судов.

    Власти сослались на санкции ЕС, а именно – на запрет на вход в порты Евросоюза для копий исторических судов. «Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — сказано в решении префектуры.

    5 августа «Штандарту» разрешили зайти во французский порт для пополнения припасов. Тогда капитан рассказывал, что еще не удалось решить вопрос о возможном участии подсанкционного фрегата в различных морских фестивалях в странах ЕС.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся. Летом этого года фрегат не пускали в европейские порты из-за санкций. Экипаж поднимал якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова, куда местные жители привозили воду, а команда выходила на берег на шлюпках. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Позже фрегату сначала разрешили зайти в испанский порт для «проведения операций по снабжению и замене» некоторых частей судна, позже – пустили в порт на три часа, чтобы заправить корабль и купить еды.

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