Уже видели новую желтую разметку во дворах? В ГАТИ рассказали, зачем она нужна

Во дворах Петербурга начала появляться ярко-желтая разметка. Это эксплуатационная маркировка, необходимая для безопасности пешеходов, отметки коммуникаций и ограничения зон парковки.
Как рассказали 14 августа в ГАТИ Петербурга, разметку в профилактических целях начали размещать в МО «Коломяги» в квартале ЖК «Шуваловский». Одно из назначений маркировки — ограничение зоны парковки, например, на поворотах во внутриквартальных территориях или у мусорных контейнеров. Водителя, который решит оставить свой автомобиль прямо на разметке, пока штрафовать не будут — соответствующий закон еще проходит слушания. Тем не менее, местным жителям уже рассказывают о целях нанесения маркировки — вокруг ЖК появились информационные стенды.
«Конкретно за маркировку штрафовать пока не будут. Тем не менее, в сфере благоустройства есть и другие нарушения, в том числе, за размещение транспортных средств с перегораживанием подъезда к контейнерной площадке. В этом случае маркировка будет являться мерой пресечения. Граждане будут видеть, что перед площадкой есть некая новая маркировка», - рассказал начальник сектора размещения транспортных средств ГАТИ Алексей Ковалев.
ГАТИ
Документ о штрафах за парковку на спецмаркировке еще проходит чтения. Как рассказывала «Фонантанка» в апреле 2024 года, изменения коснутся закона об административных правонарушениях, в котором появится статья за нарушение правил благоустройства. Физлиц предлагают штрафовать на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — на 5-40 тысяч, а юрлиц — 150-500 тысяч.