Уже видели новую желтую разметку во дворах? В ГАТИ рассказали, зачем она нужна

Во дворах Петербурга начала появляться ярко-желтая разметка. Это эксплуатационная маркировка, необходимая для безопасности пешеходов, отметки коммуникаций и ограничения зон парковки. Как рассказали 14 августа в ГАТИ Петербурга, разметку в профилактических целях начали размещать в МО «Коломяги» в квартале ЖК «Шуваловский». Одно из назначений маркировки — ограничение зоны парковки, например, на поворотах во внутриквартальных территориях или у мусорных контейнеров. Водителя, который решит оставить свой автомобиль прямо на разметке, пока штрафовать не будут — соответствующий закон еще проходит слушания. Тем не менее, местным жителям уже рассказывают о целях нанесения маркировки — вокруг ЖК появились информационные стенды.

«Конкретно за маркировку штрафовать пока не будут. Тем не менее, в сфере благоустройства есть и другие нарушения, в том числе, за размещение транспортных средств с перегораживанием подъезда к контейнерной площадке. В этом случае маркировка будет являться мерой пресечения. Граждане будут видеть, что перед площадкой есть некая новая маркировка», - рассказал начальник сектора размещения транспортных средств ГАТИ Алексей Ковалев.

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