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    В Петербурге вводят штрафы за парковку на спецмаркировке

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    В Петербурге будут штрафовать за парковку автомобилей на спецмаркировке во дворах, которая нужна для разметки пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Соответствующий законопроект Заксобрание 10 апреля приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Закон об административных правонарушениях будет дополнен статьей 32.2, она установит штраф за нарушение правил благоустройства, а именно запрета на размещение транспортных средств на эксплуатационной маркировке.

    Гражданам грозит штраф в размере 3–5 тысяч рублей, должностным лицам — 5–40 тысяч рублей, юрлицам — 150–500 тысяч рублей.

    «Первая задача — это помочь муниципалам регламентировать внутреннее дворовое пространство для того, чтобы обеспечить доступ службам, МЧС, скорой помощи. Вы все знаете, что есть многочисленные случаи, когда оттаскивают во время пожара машины, а муниципалы говорят, что никаких средств нет для того, чтобы на внутриквартальном пространстве люди не парковались», — рассказал соавтор инициативы Алексей Цивилев.

    Вторая задача инициативы — уточнение действия статьи 32.1, по которой штрафуют за перегораживание выхода из парадной, с детской площадки, доступа к контейнерной площадке. «По факту бывают двоякие ситуации, когда человек не понимает, что на самом деле он перегораживает, а система его штрафует. По официальной статистике ГАТИ, только за прошлый год было 39 889 штрафов. И люди должны понимать, за что они ответственны <...> Нужно объяснять, что он встал непосредственно не в том месте», — сказал соавтор законопроекта, единоросс Алексей Цивилев.

    Депутаты отметили, что в зимнее время разметку может быть просто не видно из-за снежного покрова, и предложили в таких случаях не штрафовать людей.

    Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Андрей Алескеров высказал мнение, что фракция согласна: поднят серьезный вопрос. Однако есть ряд замечаний — кроме снежного покрова, за которым не видно разметки, управляющие компании и муниципалы должны провести разъяснительную работу с жильцами, чтобы все знали, за что они могут быть оштрафованы. Фракция предложила на первый раз наказывать граждан за нарушение предупреждением. Депутат добавил, что в таком виде инициативу поддержать не может.

    Эксплуатационная маркировка — это планировочное устройство, которое обеспечивает использование на внутриквартальной территории пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов и коммунально-бытового оборудования (мусорных контейнеров), пожарных гидрантов.

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    Комментарии 19

    Гриб10 Апр 2024 в 12:53
    Отличная инициатива, эти дзенисы понимают только язык кошелька и больше никак. Вы бы телефон лучше дали, куда обращаться. К примеру, на моей узкой улице второй раз вижу яндекс го припаркованный на стороне улицы под знаком парковка запрещена. Так вот, попробуйте вбить в яндекс куда обрщаться в этом случае и у вас вылезет куча сайтов гати, гибдд, комитет по транспорту и везде одна и та же байда - зайдите на сайт, сделайте фото чтобы было понятно, укажите адрес и т.п.. В общем, раельная имитация деятельности.Мало того, что куча мест, а значит что никто и ни за что не отвечает, как обычно и как человек ниже уже указао по поводу отписки. Если бы реально хотели навести порядок в городе, то что проще создать горячую линию с быстрым реагированием на жалобы.Что толку от моих фото этого дзениса с яндекс гоу, если куда проще приехать пока машина там реально стоит.Более того, было бы еще проще вызывать гибдд с эвакуатором, так , нет
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