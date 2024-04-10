В Петербурге будут штрафовать за парковку автомобилей на спецмаркировке во дворах, которая нужна для разметки пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Соответствующий законопроект Заксобрание
Закон об административных правонарушениях будет дополнен статьей
Гражданам грозит штраф в размере
«Первая задача — это помочь муниципалам регламентировать внутреннее дворовое пространство для того, чтобы обеспечить доступ службам, МЧС, скорой помощи. Вы все знаете, что есть многочисленные случаи, когда оттаскивают во время пожара машины, а муниципалы говорят, что никаких средств нет для того, чтобы на внутриквартальном пространстве люди не парковались», — рассказал соавтор инициативы Алексей Цивилев.
Вторая задача инициативы — уточнение действия статьи
Депутаты отметили, что в зимнее время разметку может быть просто не видно из-за снежного покрова, и предложили в таких случаях не штрафовать людей.
Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Андрей Алескеров высказал мнение, что фракция согласна: поднят серьезный вопрос. Однако есть ряд замечаний — кроме снежного покрова, за которым не видно разметки, управляющие компании и муниципалы должны провести разъяснительную работу с жильцами, чтобы все знали, за что они могут быть оштрафованы. Фракция предложила на первый раз наказывать граждан за нарушение предупреждением. Депутат добавил, что в таком виде инициативу поддержать не может.
В Петербурге вводят штрафы за парковку на спецмаркировке
В Петербурге будут штрафовать за парковку автомобилей на спецмаркировке во дворах, которая нужна для разметки пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Соответствующий законопроект Заксобрание
Эксплуатационная маркировка — это планировочное устройство, которое обеспечивает использование на внутриквартальной территории пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов и коммунально-бытового оборудования (мусорных контейнеров), пожарных гидрантов.