Суд обязал «Аэрофлот» перевезти пермячку в Таиланд по цене в 5 раз ниже реальной. Женщина купила билет во время сбоя на сайте авиакомпании

Авиакомпания «Аэрофлот» по решению суда должна будет осуществить перевозку жительницы Перми до Пхукета (Таиланд) по цене в пять раз ниже реальной стоимости билета. Об этом 14 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пермский краевой суд.

Пермячка приобрела билет по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург почти за 30 тысяч рублей в октябре 2023 года из-за технического сбоя на сайте авиакомпании, но через два дня перевозчик сообщил о некорректном оформлении билетов и их аннулировании и вернул деньги на карту клиентки.