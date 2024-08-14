Суд обязал «Аэрофлот» перевезти пермячку в Таиланд по цене в 5 раз ниже реальной. Женщина купила билет во время сбоя на сайте авиакомпании

Авиакомпания «Аэрофлот» по решению суда должна будет осуществить перевозку жительницы Перми до Пхукета (Таиланд) по цене в пять раз ниже реальной стоимости билета. Об этом
Пермячка приобрела билет по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург почти за
Но женщина потребовала осуществить авиаперевозку по приобретенным билетам и обратилась для защиты своих прав в суд, который встал на ее сторону и в своем решении постановил, что некорректное оформление билетов перевозчиком не является основанием для одностороннего расторжения договора.
Теперь «Аэрофлот» обязан будет перевезти женщину по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург в декабре