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    Суд обязал «Аэрофлот» перевезти пермячку в Таиланд по цене в 5 раз ниже реальной. Женщина купила билет во время сбоя на сайте авиакомпании

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    Авиакомпания «Аэрофлот» по решению суда должна будет осуществить перевозку жительницы Перми до Пхукета (Таиланд) по цене в пять раз ниже реальной стоимости билета. Об этом 14 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пермский краевой суд.

    Пермячка приобрела билет по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург почти за 30 тысяч рублей в октябре 2023 года из-за технического сбоя на сайте авиакомпании, но через два дня перевозчик сообщил о некорректном оформлении билетов и их аннулировании и вернул деньги на карту клиентки.

    Но женщина потребовала осуществить авиаперевозку по приобретенным билетам и обратилась для защиты своих прав в суд, который встал на ее сторону и в своем решении постановил, что некорректное оформление билетов перевозчиком не является основанием для одностороннего расторжения договора.

    Теперь «Аэрофлот» обязан будет перевезти женщину по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург в декабре 2024 года по стоимости аннулированного билета, без дополнительной платы.

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    АэрофлотПермячкаБилетПхукетТаиландСбойСуд
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    26592706614 Авг 2024 в 12:05
    «Аэрофлот» стал жертвой мошенников, пытаясь закупить запчасти в обход санкций, утверждает тг-канал «Авиаторщина».
    По данным источников, не позднее лета 2022 года два знакомых друг с другом московских коммерсанта Дмитрий Швецов и Дмитрий Машкин заключили с "Аэрофлот" контракт на поставку комплектующих из-за рубежа.

    Бизнесмены получили аванс в размере 349 млн рублей (более $3,8 млн), однако в назначенный срок «Аэрофлот» запчастей не увидел. В итоге компания обратилась в правоохранительные органы.

    В сентябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (статья 159 УК), обоих коммерсантов задержали и посадили в СИЗО. Материалы были направлены в Химкинский Горсуд через год.

    12 августа судья пришла к выводу, что фигуранты заключили договор, заведомо не намереваясь его выполнять. При этом они до последнего обманывали компанию, создавая видимость деятельности, и даже ходили на совещания с представителями заказчика.
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