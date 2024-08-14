    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    762мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.66eur100.56

    Sabah: при въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

    2919
    6 комментариев

    Власти Турции намерены реализовать проект по введению процедуры снятия отпечатков пальцев при въезде в страну. Об этом пишет газета Sabah.

    Глава турецкого МВД Али Ерликая, как говорится в публикации, объявил «о важном проекте на будущее».

    «При въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», — пишет издание.

    Удостоверения личности людей, получивших статус временной защиты, особенно сирийцев, будут чипированы, чтобы их не подделывали.

    В Турции зарегистрировано 4 миллиона 437 тысяч 329 иностранцев, из них 3 миллиона 103 тысячи — сирийцы.

    Нововведения в миграционной политике коснутся тех людей, которые не обновили данные о месте жительства: для них будут приостановлены социальная поддержка и государственные услуги. «Те, кто не имеет никакой информации или деятельности, указывающей на то, что они проживали в Турции последние 5 лет, будут сняты с учета», — говорится в публикации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияМиграционная политика
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close