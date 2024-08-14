Sabah: при въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Власти Турции намерены реализовать проект по введению процедуры снятия отпечатков пальцев при въезде в страну. Об этом пишет газета Sabah.
Глава турецкого МВД Али Ерликая, как говорится в публикации, объявил «о важном проекте на будущее».
«При въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», — пишет издание.
Удостоверения личности людей, получивших статус временной защиты, особенно сирийцев, будут чипированы, чтобы их не подделывали.
В Турции зарегистрировано 4 миллиона 437 тысяч 329 иностранцев, из них 3 миллиона 103 тысячи — сирийцы.
Нововведения в миграционной политике коснутся тех людей, которые не обновили данные о месте жительства: для них будут приостановлены социальная поддержка и государственные услуги. «Те, кто не имеет никакой информации или деятельности, указывающей на то, что они проживали в Турции последние 5 лет, будут сняты с учета», — говорится в публикации.