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    Петербуржцам напомнят, каким парк Лесотехнической академии был до революции

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    Академия еще в царские времена вкладывала в этот парк много ресурсов. Но кое-что осталось и от более ранних времен, когда это место любили, к примеру, дуэлянты. 17 августа прогуливаемся с членом Топонимической комиссии Петербурга Алексеем Ерофеевым. 12+

    Фото: Википедия
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    Идешь по этому парку — идешь по памятнику. Памятнику природы федерального значения. Этим местам есть что вспомнить. Например, как англичанин А. Девидсон решил организовать здесь образцово-показательную ферму. Не довелось: не потянул выплату кредита. А когда сюда из Царского Села перебрался Лесной институт, осваиваться ему пришлось на довольно заболоченных местах. Да и постройки были деревянные, оставшиеся от английской фермы. Впрочем, английский дух остался: устраивать будущий парк предполагалось именно в английском стиле. А до тех пор уединенное место было очень удобным для дуэлей. Одна из них была на устах всего Петербурга: стрелялись 25-летний флигель-адъютант Новосильцев и 21-летний поручик лейб-гвардии Семеновского полка Чернов. Первый уже после помолвки возмутительно долго тянул с женитьбой на сестре второго. «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, чтобы золото и знатный род не надсмехались над невинностью и благородством души», — написал перед дуэлью Чернов.

    Слушаем эту душераздирающую историю (к ней причастны и будущие декабристы, в том числе Кондратий Рылеев) и многие другие (например, как ученые академии спасали горожан во время блокады) на месте событий 17 августа. Подробности — на сайте ДК Лурье. Начало в 14:30.

    Александра Шеромова

    Фото: Википедия

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