Петербуржцам напомнят, каким парк Лесотехнической академии был до революции

Идешь по этому парку — идешь по памятнику. Памятнику природы федерального значения. Этим местам есть что вспомнить. Например, как англичанин А. Девидсон решил организовать здесь образцово-показательную ферму. Не довелось: не потянул выплату кредита. А когда сюда из Царского Села перебрался Лесной институт, осваиваться ему пришлось на довольно заболоченных местах. Да и постройки были деревянные, оставшиеся от английской фермы. Впрочем, английский дух остался: устраивать будущий парк предполагалось именно в английском стиле. А до тех пор уединенное место было очень удобным для дуэлей. Одна из них была на устах всего Петербурга: стрелялись 25-летний флигель-адъютант Новосильцев и 21-летний поручик лейб-гвардии Семеновского полка Чернов. Первый уже после помолвки возмутительно долго тянул с женитьбой на сестре второго. «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, чтобы золото и знатный род не надсмехались над невинностью и благородством души», — написал перед дуэлью Чернов.

