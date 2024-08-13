Петербуржцам напомнят, каким парк Лесотехнической академии был до революции

Академия еще в царские времена вкладывала в этот парк много ресурсов. Но кое-что осталось и от более ранних времен, когда это место любили, к примеру, дуэлянты.
Идешь по этому парку — идешь по памятнику. Памятнику природы федерального значения. Этим местам есть что вспомнить. Например, как англичанин
Слушаем эту душераздирающую историю (к ней причастны и будущие декабристы, в том числе Кондратий Рылеев) и многие другие (например, как ученые академии спасали горожан во время блокады) на месте событий
Александра Шеромова