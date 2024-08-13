Онищенко: новая мутация «омикрона» легче приживается в организме человека

Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» легче приживается в организме человека. Причина в том, что иммунная система не вырабатывает антитела к подвиду вируса JN.1. Об этом во вторник, 13 августа , заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.



На пресс-конференции в Москве Геннадий Онищенко сообщил, что мутация в штамме «омикрон» состоит в замене аминокислоты лейцины на более короткую — серину. Это позволяет подвиду вируса JN.1 избегать реакции антител — иммунная система не вырабатывает их против новой мутации. В связи с этим наблюдается рост заболеваемости COVID-19 .



Эпидемиолог подчеркивает, что заболевание, вызванное новой мутацией «омикрона», протекает в легкой форме. Несмотря на это, остается вероятность появления проблем с сердечно-сосудистой системой.



Как отметил академик РАН, создание вакцины играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.



Напомним, за прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость COVID-19 . В период с 5 по 11 августа число инфицированных выросло на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.

