Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» легче приживается в организме человека. Причина в том, что иммунная система не вырабатывает антитела к подвиду вируса JN.1. Об этом во вторник,
На пресс-конференции в Москве Геннадий Онищенко сообщил, что мутация в штамме «омикрон» состоит в замене аминокислоты лейцины на более короткую — серину. Это позволяет подвиду вируса JN.1 избегать реакции антител — иммунная система не вырабатывает их против новой мутации. В связи с этим наблюдается рост заболеваемости
Эпидемиолог подчеркивает, что заболевание, вызванное новой мутацией «омикрона», протекает в легкой форме. Несмотря на это, остается вероятность появления проблем с сердечно-сосудистой системой.
Как отметил академик РАН, создание вакцины играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.
Напомним, за прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость
Онищенко: новая мутация «омикрона» легче приживается в организме человека
Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» легче приживается в организме человека. Причина в том, что иммунная система не вырабатывает антитела к подвиду вируса JN.1. Об этом во вторник,
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.