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    Онищенко: новая мутация «омикрона» легче приживается в организме человека

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    Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» легче приживается в организме человека. Причина в том, что иммунная система не вырабатывает антитела к подвиду вируса JN.1. Об этом во вторник, 13 августа, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    На пресс-конференции в Москве Геннадий Онищенко сообщил, что мутация в штамме «омикрон» состоит в замене аминокислоты лейцины на более короткую — серину. Это позволяет подвиду вируса JN.1 избегать реакции антител — иммунная система не вырабатывает их против новой мутации. В связи с этим наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

    Эпидемиолог подчеркивает, что заболевание, вызванное новой мутацией «омикрона», протекает в легкой форме. Несмотря на это, остается вероятность появления проблем с сердечно-сосудистой системой.

    Как отметил академик РАН, создание вакцины играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.

    Напомним, за прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость COVID-19. В период с 5 по 11 августа число инфицированных выросло на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.

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    Геннадий ОнищенкоОмикронМутация коронавирусаCOVID-19
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