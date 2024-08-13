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    В заливе недалеко от «Газпром Арены» нашли торпеду, поднимать ее будут военные водолазы

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    Водолазы ЛенВМБ ведут работы в Финском заливе в районе Васильевского и Крестовского островов. Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне там была найдена торпеда времен Великой Отечественной войны.

    Очевидец прислал «Фонтанке» фото и видео, где можно заметить, предположительно, тот самый боеприпас.

    Сергей Елгазин / «Фонтанка.ру»

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    Как сообщил источник, в понедельник рядом с торпедой оставили дежурить полицейский катер, чтобы предотвратить наплыв судов на боеприпас. Во вторник днем торпеду должны доставить на берег и вывезти на полигон для уничтожения.

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