В заливе недалеко от «Газпром Арены» нашли торпеду, поднимать ее будут военные водолазы

Водолазы ЛенВМБ ведут работы в Финском заливе в районе Васильевского и Крестовского островов. Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне там была найдена торпеда времен Великой Отечественной войны.



Очевидец прислал «Фонтанке» фото и видео, где можно заметить, предположительно, тот самый боеприпас.