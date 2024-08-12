Незаконная перепланировка обрушила перекрытия на Гороховой. Дом стал рассадником «мини-студий»

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В квартире на Гороховой, 46, где обрушились перекрытия, собственник огромной 200-метровой квартиры незаконно посносил межкомнатные перегородки. Итог — обрушение перекрытия. Две бывшие коммуналки ниже уже превратились в «студии», насколько они являются согласованными и насколько сильно выросла общая нагрузка на перекрытия и коммуникации — большой вопрос.





Вечером 11 августа в доме 46 по Гороховой улице раздался грохот — обрушилось межэтажное перекрытие между квартирой № 6 на 4-м этаже и чердаком. В этой квартире велся ремонт, и, по предварительным данным, рабочие снесли межкомнатные перегородки. Обрушение уже стало уголовным делом о нарушении правил безопасности при производстве строительных работ — по 216-й статье УК РФ можно получить до 3 лет лишения свободы.



Корреспонденту «Фонтанки» удалось побывать внутри обрушившейся квартиры. Он обнаружил расхождения между планом квартиры в выписке из ЕРГН и действительностью. Кроме отсутствующих не несущих стен не оказалось и фрагмента несущей стены.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пресс-службе Центрального района рассказали, что «причиной обрушения стали несогласованные работы по перепланировке, проводимые в помещении на 4-м этаже».



Как рассказала жительница дома Мария, в здании бывшие коммуналки активно превращают в студии. Такая судьба уже постигла квартиры на втором и третьем этажах. Эти квартиры и «нехорошая» квартира № 6 располагаются ровно друг над другом. По информации Марии, ремонтом трех квартир занимались одни и те же люди.



«Они потихоньку, одна за другой, выкупали все квартиры. Мы с этими людьми общались. [Они] у нас во дворе паркуются, мы знаем [этих] людей. Это все одни и те же люди.

Они делают ремонт, вывешивают объявления о продаже квартир, потом покупают следующую квартиру и там тоже делают ремонт», — рассказала Мария.



Жители дома забили тревогу еще весной, когда в трех квартирах начались работы. «По информации от сотрудников жилкомсервиса, также не было обращений за согласованиями о расширении количества потребителей коммуникаций», — говорится в обращении, которое еще в начале марта обеспокоенные петербуржцы отправили чиновникам. Также заявители высказали уверенность, что обустройство студий может носить незаконный характер. ГЖИ ответила на обращение: вопрос перенаправлен в администрацию Центрального района. А заодно напомнила, что, по статье 28 Жилищного кодекса РФ, на перепланировку должен иметься акт приемочной комиссии, сформированной районной администрацией. Если акт приемочной комиссии отсутствует — перепланировка считается незаконной.



В апреле районная администрация проинформировала, что проверит поступившие сведения, осмотр трех квартир назначен на 8 мая, а собственники уведомлены телеграммой. «Фонтанка» попросила администрацию уточнить, каков был исход этой проверки.



По информации собеседницы, нарезкой студий в доме 46 занимается группа компаний «Метры». Она, если верить сайту, позиционирует себя как компания, занимающаяся обустройством и продажей квартир-студий в центре Петербурга и Москвы.



Сейчас на сайте в списке объектов Гороховая, 46 уже не значится, но интернет помнит все, и этот объект легко находится в кеше. Кроме того, два собственника «студий» в этом доме подтвердили «Фонтанке», что покупали помещение именно у компании «Метры».



По телефону в компании «Метры» подтвердили, что у фирмы есть объекты в продаже в этом доме.



Фото: скриншот сайта web.archive.org Поделиться Поделиться





Если прогуляться по объявлениям о покупке или аренде студий по адресу: Гороховая, 46, то можно найти несколько десятков предложений.



Например, в одном из архивных объявлений есть план всей квартиры на втором этаже с учетом дробления на студии. Если верить этой информации, получилось 11 студий. Судя по планировке, на плане показана квартира № 2.

Фото: скриншот сайта spb.domclick.ru Поделиться Поделиться





Однако в выписке из Росреестра от 12 августа видно, что изначально квартира была восьмикомнатной. План в документах «старый», еще времен, когда квартира была коммуналкой. Новые «мокрые зоны» (санузел) в плане также не отмечены. Впрочем, аналогичная ситуация и на планах квартир выше — на № 4 и № 6.

Фото: скриншот сайта rosreestr.gov.ru Поделиться Поделиться





Юрист, член президиума Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян в комментарии «Фонтанке» пояснил, что отсутствие в плане квартиры, который есть в выписке из ЕРГН, «мокрых зон» в каждой из комнат-студий — это повод усомниться в согласованности перепланировки и повод провести проверку.





На сайте группы компаний в разделе петербургских проектов указаны данные ООО «Строительная компания «Метры». По данным СПАРК, фирма в равных долях принадлежит Ирине Денисовой и Шагане Багдасарян. Последняя также является и гендиректором компании. Аналогичная структура собственности и руководства и у ООО «Инвестиционная компания «Метры», которая значится в разделе с московскими проектами.

По информации «Фонтанки», квартира, в которой произошло обрушение, принадлежит Шагане Багдасарян. Редакция позвонила Багдасарян, чтобы уточнить, действительно ли она является владелицей, однако девушка, услышав тему разговора, повесила трубку. Номер второй совладелицы «Метров», Денисовой, оказался недоступен.



Сейчас в помещениях, где произошло обрушение перекрытий, проводят противоаварийные работы, сообщили в администрации Центрального района. «Специалисты проводят обследование и укрепление конструкций в той части здания, где произошло обрушение. Аварийными службами для обеспечения безопасности граждан произведено отключение водо- и газоснабжения», — добавили чиновники.



Сейчас в квартире, над которой обрушилось перекрытие, никто не живет, добавили в пресс-службе района. По итогам первичного осмотра было решено, что предпосылок для расселения дома нет. Проведение технической экспертизы обеспечивает управляющая компания (Жилкомсервис № 2 Центрального района).

Дробление коммуналок на «студии»





В Петербурге предложения «инвестиционных» квартир-студий в центре города множатся, как грибы после дождя. Обычно для этого выкупается коммунальная квартира, после этого она перепланируется и режется на комнатки-студии. Такие проекты в старом фонде регулярно вызывают протесты местных жителей.



На деле покупатель покупает даже не комнату, а невыделенную долю в квартире. И перепланировки часто носят незаконный характер. В первую очередь из-за того, что официально поставить «мокрую» зону можно либо над нежилыми помещениями, либо над такой же «мокрой» зоной.



Периодически чиновники и депутаты начинают говорить о необходимости борьбы с нарезкой коммунальных квартир на отдельные студии. В феврале 2024 года Заксобрание Петербурга даже приняло в первом чтении проект федеральной инициативы: ужесточить условия для городов федерального значения — Москвы, Петербурга и Севастополя. В парламенте идею горячо приветствовали и предлагали повысить штрафы за незаконные перепланировки. Однако после этого движение инициативы замерло.



Захарян рассказал «Фонтанке», что в Петербурге ситуация с нарезкой «студий» из бывших коммуналок носит комплексный характер.



Собеседник напомнил, что в историческом центре квартиры и коммуникации и так сегодня уже нагружены. А перепланировка коммуналки на отдельные студии — это кратный рост нагрузки на несущие конструкции и коммуникации.



Эксперт отметил, что сейчас борьба с незаконными перепланировками фактически переложена на плечи управляющих компаний. Однако у них нет строки расходов на суды и борьбу с перепланировщиками, и эти деньги приходится вытаскивать из других статей. Эксперт подчеркнул, что эту функцию должна выполнять исполнительная власть: при поступлении сигнала от управляющей компании или ТСЖ о перепланировке госаппарат должен запускаться и жестко пресекать такие работы еще на их старте. Сейчас в Петербурге такой системы реагирования нет, а суды по незаконным перепланировкам могут длиться годами.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»