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    В Вологодской области горел поезд из Петербурга. Задержаны два школьника

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    Локомотив вспыхнул у станции Бабаево в Вологодской области. По предварительной информации, сначала была детонация, а потом пожар, пишет 12 августа 47news со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу.

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    Кабина электровоза загорелась около двух часов ночи в результате действий посторонних лиц. На место был направлен пожарный поезд. Огонь ликвидировали к четырем часам ночи. «Пострадавших нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — сообщили в ОЖД.

    В полиции уточнили, что перед пожаром произошла детонация. В результате пожара кабина электровоза выгорела полностью. Задержаны двое несовершеннолетних.

    Горевший пассажирский локомотив произведен в 2012 году, приписан к депо Московского вокзала в Петербурге.

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