Фигурантку дела «о фейках об армии» Викторию Петрову освободили из психиатрического диспансера

30-летнюю петербурженку Викторию Петрову освободили из психиатрического диспансера, где она находилась по решению Калининского районного суда — сообщило юридическое объединение «Сетевые свободы» 12 августа. В декабре было завершено рассмотрение ее дела «о фейках об армии» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за постов в соцсети «ВКонтакте».



Петрову задержали по обвинению в распространении заведомо ложной информации еще в мае 2022 года. Основанием для этого стали ее размышления о боевых действиях между Россией и Украиной, а также опубликованные ею видео политика Максима Каца*, журналиста Александра Невзорова** и других известных людей. До задержания девушка работала менеджером, в прошлом она закончила Высшую школу менеджмента СПбГУ.



Поначалу Викторию отправили в СИЗО-5 «Арсеналка», однако в октябре 2024, после изучения судебно-психиатрической экспертизы, Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения на содержание в психиатрическом стационаре. Это решение поддержал ее законный представитель, назначенный из-за ее предполагаемого нездоровья, — сотрудник администрации муниципального округа «Гражданка», на территории которого Виктория жила. Девушку разместили в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова.



В декабре, после рассмотрения всех материалов дела, судья Геннадий Пилехин постановил назначить Петровой принудительное лечение. Эта мера действует до тех пор, пока врачи не подтвердят выздоровление человека и его безопасность для общества. Если бы суд признал Петрову психически здоровой, то ей могли назначить до 10 лет колонии.



Раз в полгода судьи рассматривают вопрос о необходимости продолжать лечение Виктории. И сейчас, на основе данных от медиков, судья Калининского райсуда Ольга Лисицына решила, что диспансер можно заменить на амбулаторное наблюдение и лечение. Девушка будет жить дома без какого-либо особенного контроля.



«Виктория будет наблюдаться у врача по месту регистрации, в Петербурге. В будущем и эта мера может быть отменена. Виктория может работать, без ограничений заниматься многими видами деятельности, за исключением, может быть, госслужбы. Ей помогают ее близкие родственники — так было и на протяжении всего времени нахождения под стражей, а потом и в больнице. Я не сомневаюсь, что Виктория не останется без поддержки и дальше», — рассказала «Фонтанке» адвокат Анастасия Пилипенко.



1 августа вышел на свободу, отбыв наказание, петербургский православный блогер, священник Иоанн Курмояров, ранее приговоренный за «фейки об армии» к трем годам колонии общего режима. В тот же день в рамках международного обмена заключенными была освобождена художница Александра Скочиленко, приговоренная к семи годам колонии за «фейки об армии», — ее, как и других участников обмена с российской стороны, помиловал Владимир Путин, после чего ее отправили в Германию.



*Максим Кац признан Минюстом РФ иностранным агентом.

**Александр Невзоров признан в РФ участником экстремистского объединения и иностранным агентом.

