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    Задержаны подозреваемые в особо жестоком убийстве петербурженки на Краснопутиловской. За ними ездили в Ингушетию

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    Служебная командировка потребовалась оперативникам уголовного розыска, чтобы вернуть в Петербург подозреваемых в убийстве девушки в Московском районе города. Им вменяют особую жестокость.

    Двоих жителей Ингушетии поместили в изолятор временного содержания накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа. По данным агентства, личности гостей, оставивших изрезанное тело 25-летней петербурженки в квартире на Краснопутиловской улице, быстро перестали быть секретом для оперативников.

    Через день после того, как была найдена убитая, полицейские не просто знали, кого искать, но и где. 9 августа коллеги из ингушского МВД нагрянули домой к 21-летнему жителю города Сунжа и 23-летнему жителю села Али-Юрт. В воскресенье обоих доставили в Петербург и полностью изобличили.

    По версии следствия, в квартире на Краснопутиловской они гостили в ночь на 1 августа и около полуночи повздорили с хозяйкой. «Фонтанка» сообщала, что, по предварительной информации, на теле девушки, найденном почти через неделю, насчитали 112 колото-резаных ран.

    Следственный комитет добавил тяжести квалификации. Мужчин задержали на двое суток как подозреваемых в убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью.

    В СК по Петербургу уточнили, что фигурантам предъявлено обвинение. В суде следствие намерено просить для них заключение под стражу. Согласно материалам дела, в ночь убийства оба были в состоянии наркотического опьянения.

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