Задержаны подозреваемые в особо жестоком убийстве петербурженки на Краснопутиловской. За ними ездили в Ингушетию

Служебная командировка потребовалась оперативникам уголовного розыска, чтобы вернуть в Петербург подозреваемых в убийстве девушки в Московском районе города. Им вменяют особую жестокость.
Двоих жителей Ингушетии поместили в изолятор временного содержания накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Через день после того, как была найдена убитая, полицейские не просто знали, кого искать, но и где.
По версии следствия, в квартире на Краснопутиловской они гостили в ночь на
Следственный комитет добавил тяжести квалификации. Мужчин задержали на двое суток как подозреваемых в убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью.
В СК по Петербургу уточнили, что фигурантам предъявлено обвинение. В суде следствие намерено просить для них заключение под стражу. Согласно материалам дела, в ночь убийства оба были в состоянии наркотического опьянения.