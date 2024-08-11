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    В Новой Москве неизвестные устроили стрельбу «из-за покинувшего часть военного»

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    Неизвестные устроили перестрелку в ЖК «Бунинские луга» ранним утром воскресенья, сообщает 11 августа MSK1.RU. Журналисты из Газеты.Ru пообщались с одним из свидетелей и выяснили подробности произошедшего.

    видео из телеграм-канала Осторожно, Москва

    По словам собеседника издания, причиной конфликта стал его знакомый военнослужащий, «который отсутствовал на службе». Молодые люди дошли до магазина, когда на повороте двое мужчин настигли их и «сделали два выстрела в асфальт», чтобы те не убежали. «Их прислали из [воинской] части, чтобы вернуть моего знакомого обратно», — сообщил москвич, уточнив, что стрелявшие не угрожали, поскольку не встретили сопротивления, а его и вовсе отпустили, так как он не относится к делу.

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    Ранее в телеграм-канале ЖК «Бунинские аллеи» жители рассказывали о том, что неизвестные открыли стрельбу в одном из дворов. На месте работала оперативная группа полиции.

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