В Новой Москве неизвестные устроили стрельбу «из-за покинувшего часть военного»

Неизвестные устроили перестрелку в ЖК «Бунинские луга» ранним утром воскресенья, сообщает
видео из телеграм-канала Осторожно, Москва
По словам собеседника издания, причиной конфликта стал его знакомый военнослужащий, «который отсутствовал на службе». Молодые люди дошли до магазина, когда на повороте двое мужчин настигли их и «сделали два выстрела в асфальт», чтобы те не убежали. «Их прислали из [воинской] части, чтобы вернуть моего знакомого обратно», — сообщил москвич, уточнив, что стрелявшие не угрожали, поскольку не встретили сопротивления, а его и вовсе отпустили, так как он не относится к делу.
Ранее в телеграм-канале ЖК «Бунинские аллеи» жители рассказывали о том, что неизвестные открыли стрельбу в одном из дворов. На месте работала оперативная группа полиции.