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    «Ясные дни оставляем себе»: Лахта Центр показал таймлапс июльских рассветов и закатов

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    Петербургский Лахта Центр показал таймлапс с июльскими рассветами и закатами, а также видами города. Ролик пресс-служба опубликовала 7 августа.

    «Летнюю эстафету подхватил и август, — пусть первая неделя началась с прохлады, но солнце продолжает радовать нас с завидной регулярностью», — написали в телеграм-канале Центра.

    телеграм-канал Lakhta Center / Лахта Центр

    Ранее погодные итоги июля подвел главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он рассказал, что температура ниже нормы опускалась всего шесть раз, обогнав показатели жаркого лета 2021-го с его 7 днями непогоды. Осадков в прошедшем месяце было крайне мало, часто светило солнце, и всего несколько раз столбики термометров поднялись выше 30 градусов тепла.

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