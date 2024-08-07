«Ясные дни оставляем себе»: Лахта Центр показал таймлапс июльских рассветов и закатов

Петербургский Лахта Центр показал таймлапс с июльскими рассветами и закатами, а также видами города. Ролик пресс-служба опубликовала 7 августа.
«Летнюю эстафету подхватил и август, — пусть первая неделя началась с прохлады, но солнце продолжает радовать нас с завидной регулярностью», — написали в телеграм-канале Центра.
телеграм-канал Lakhta Center / Лахта Центр
Ранее погодные итоги июля подвел главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он рассказал, что температура ниже нормы опускалась всего шесть раз, обогнав показатели жаркого лета 2021-го с его 7 днями непогоды. Осадков в прошедшем месяце было крайне мало, часто светило солнце, и всего несколько раз столбики термометров поднялись выше 30 градусов тепла.