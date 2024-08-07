Минэкономразвития предложило продлить обнуление НДС для отелей до 2030 года

В Министерстве экономического развития России предложили продлить обнуление налога на добавочную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года. Об этом 7 августа заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.



Сейчас обнуление действует до 2027 года.



Решетников также рассказал о росте на 14% к 2023 году стоимости отдыха в России. Подорожание в том числе связано с ростом спроса на внутренний туризм.



«Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ею занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании — это предложение номерного фонда», — приводит слова министра РБК.

