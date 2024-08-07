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    Минэкономразвития предложило продлить обнуление НДС для отелей до 2030 года

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    В Министерстве экономического развития России предложили продлить обнуление налога на добавочную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года. Об этом 7 августа заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    Сейчас обнуление действует до 2027 года.

    Решетников также рассказал о росте на 14% к 2023 году стоимости отдыха в России. Подорожание в том числе связано с ростом спроса на внутренний туризм.

    «Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ею занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании — это предложение номерного фонда», — приводит слова министра РБК.

    Спрос на внутренний туризм сохраняется. За первое полугодие по стране было совершено 39 миллионов туристических поездок, что на 11,8% больше, чем в 2023 году. Лидеры прежние — Москва и Краснодарский край.

    «Фонтанка» ранее рассказывала о просьбе крупных деловых объединений из сферы туризма снизить налоговую нагрузку на отрасль. В письме, направленном министру Решетникову в августе 2023 года, говорится, что рентабельность крупных гостиниц в России практически равна нулю, поэтому их инвестиционная привлекательность остается на низком уровне. Одновременно с этим небольшой бизнес в туристической отрасли пользуется упрощенной системой налогообложения.

    Бизнес предложил освободить от НДС все услуги в гостиницах, снизить максимальную ставку налога с 2,2 до 0,25%, а отели освободить от налога на прибыль.

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