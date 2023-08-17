Туриндустрия просит льгот. Отраслевые ассоциации предложили правительству снизить налоговую нагрузку

Крупные деловые объединения в сфере туризма попросили правительство снизить налоговую нагрузку на отрасль. Об этом говорится в письме министру экономического развития Максиму Решетникову от 17 августа (копия письма есть в распоряжении «Фонтанки»).
Несмотря на действующие меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала крупных гостиниц практически равна нулю, отмечается в письме. Из-за этого инвестиционная привлекательность находится на крайне низком уровне по сравнению с небольшим бизнесом, который пользуется упрощенной системой налогообложения.
Авторы письма предлагают освободить от НДС все оказываемые в гостиницах и иных средствах размещения услуги, снизить предельную ставку по налогу на имущество с 2,2 до 0,25% от кадастровой стоимости на площадь номеров, умноженную на два, а также освободить отели и иные средства размещения от налога на прибыль.
Для работников гостиниц предлагается уменьшить ставку страховых взносов как минимум так же, как это сделано для IT-компаний (7,6%).
Обращение составили Федерация рестораторов и отельеров, Российская гостиничная ассоциация, Союз туризма и гостеприимства и Российский союз туриндустрии.