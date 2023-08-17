Туриндустрия просит льгот. Отраслевые ассоциации предложили правительству снизить налоговую нагрузку

Крупные деловые объединения в сфере туризма попросили правительство снизить налоговую нагрузку на отрасль. Об этом говорится в письме министру экономического развития Максиму Решетникову от 17 августа (копия письма есть в распоряжении «Фонтанки»).



Несмотря на действующие меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала крупных гостиниц практически равна нулю, отмечается в письме. Из-за этого инвестиционная привлекательность находится на крайне низком уровне по сравнению с небольшим бизнесом, который пользуется упрощенной системой налогообложения.