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    Суд в Петербурге приговорил иностранца к семи годам колонии за шпионаж

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    Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко по делу о шпионаже. Об этом 6 августа сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Алексея Ефименко признали виновным по статье 276 УК РФ — шпионаж. Максимальное наказание по ней — от 10 до 20 лет лишения свободы. Известно, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

    Как отмечают в пресс-службе, суд назначил наказание Ефименко в виде лишения свободы и отправил фигуранта в исправительную колонию строгого режима на семь лет. Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «Секретно».

    Материалы по делу о шпионаже поступили в суд 13 июня. Адвокатом Ефименко, как сказано в карточке дела, выступал Андрей Костомаров. «Фонтанка» дозвонилась до петербургского защитника с такими Ф. И. О., однако он сказал, что никакого Ефименко не знает и не защищает.

    Так как дело расследовалось по статье о шпионаже, а не госизмене, значит, Ефименко иностранец.

    В Сети есть скупые и не подтвержденные свидетельства об этом деле — якобы Ефименко сотрудничал с СБУ и передавал Украине какие-то данные.

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