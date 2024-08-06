Суд в Петербурге приговорил иностранца к семи годам колонии за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко по делу о шпионаже. Об этом 6 августа сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Алексея Ефименко признали виновным по статье 276 УК РФ — шпионаж. Максимальное наказание по ней — от 10 до 20 лет лишения свободы. Известно, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как отмечают в пресс-службе, суд назначил наказание Ефименко в виде лишения свободы и отправил фигуранта в исправительную колонию строгого режима на семь лет. Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «Секретно».