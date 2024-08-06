Суд в Петербурге приговорил иностранца к семи годам колонии за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко по делу о шпионаже. Об этом
Алексея Ефименко признали виновным по статье
Как отмечают в пресс-службе, суд назначил наказание Ефименко в виде лишения свободы и отправил фигуранта в исправительную колонию строгого режима на семь лет. Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «Секретно».
Материалы по делу о шпионаже поступили в суд
Так как дело расследовалось по статье о шпионаже, а не госизмене, значит, Ефименко иностранец.
В Сети есть скупые и не подтвержденные свидетельства об этом деле — якобы Ефименко сотрудничал с СБУ и передавал Украине какие-то данные.