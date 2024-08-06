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    В Калифорнии любитель игры в гольф увернулся от упавшего самолета. Видео

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    В Калифорнии посетитель гольф-клуба чудом выжил, увернувшись от падающего легкомоторного самолета. Об этом сообщило издание Independent.

    На опубликованных кадрах видно, как мужчина готовился к удару по мячу, когда неожиданно в нескольких метрах от него не пролетел самолет. Любитель гольфа успел отскочить, а воздушное судно несколько метров пронеслось по земле и после выскочило на проезжую часть.

    Haggin Oaks golf complex

    По информации издания, пострадавших нет. Пилот легкомоторного самолета отделался незначительными ушибами. Известно, что на высоте более 120 метров произошел полный отказ техники, что и привело к падению.

    «Фонтанка» ранее рассказывала об упавшем в Карачаево-Черкесии легкомоторном самолете. Пассажир и пилот погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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