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    Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкесии легкомоторного самолета скончался в больнице

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    Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкесии легкомоторного самолета «Коала» RA0897G скончался в больнице. Об этом днем 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

    Изначально сообщалось, что из двух человек, находившихся на борту, один выжил и был госпитализирован. Однако травмы, как сообщает минздрав, оказались несовместимы с жизнью. Известно, что оба погибших — жители Ставропольского края: один из города Невинномысска, второй — из Кисловодска.

    По данным представителя Росавиации, расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Южного МТУ Росавиации.

    СК сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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