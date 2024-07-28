Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкесии легкомоторного самолета скончался в больнице

Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкесии легкомоторного самолета «Коала» RA0897G скончался в больнице. Об этом днем 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Изначально сообщалось, что из двух человек, находившихся на борту, один выжил и был госпитализирован. Однако травмы, как сообщает минздрав, оказались несовместимы с жизнью. Известно, что оба погибших — жители Ставропольского края: один из города Невинномысска, второй — из Кисловодска.

По данным представителя Росавиации, расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Южного МТУ Росавиации.