Легкомоторный самолет разбился в Карачаево-Черкесии. От удара об землю воздушное судно сложилось пополам, один человек погиб

Один человек погиб и еще один пострадал в результате падения легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом 28 июля сообщает региональное подразделение ГУ МЧС России.
Крушение произошло вблизи населенного пункта Красный курган, на борту находились двое, выживший был доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу.
К месту происшествия для ликвидации последствий направлена группировка сил и средств в количестве 15 человек и 5 единиц техники. Причины падения самолета пока не называются.
СК сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).