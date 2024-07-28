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    Легкомоторный самолет разбился в Карачаево-Черкесии. От удара об землю воздушное судно сложилось пополам, один человек погиб

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    Один человек погиб и еще один пострадал в результате падения легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом 28 июля сообщает региональное подразделение ГУ МЧС России.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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    Крушение произошло вблизи населенного пункта Красный курган, на борту находились двое, выживший был доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу.

    К месту происшествия для ликвидации последствий направлена группировка сил и средств в количестве 15 человек и 5 единиц техники. Причины падения самолета пока не называются.

    СК сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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    Карачаево-ЧеркесияПадение самолетаМЧС
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